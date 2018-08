‘Somos los jefes, y ellos tienen que hablar con nosotros’

La negociación entre la Federación Colombiana de Fútbol y José Pékerman está a la espera del encuentro que solicitó el nuevo comité ejecutivo para conocer la intención del entrenador. Mientras se concreta dicha cita, dos de los directivos salieron al cruce de las versiones según las cuales se estaría adelantando una negociación con otro técnico o que incluso ya lo tendrían elegido, específicamente a Juan Carlos Osorio.

“Primero tenemos que sentarnos con el profesor Pékerman. Yo soy una persona de carácter y primero quiero hablar con él”, aseguró el directivo Jaime Pineda, uno de los nuevos integrantes del comité.



En el comunicado del martes, el comité expresó que “está interesado en la continuidad de Pékerman” y lo convocó a una reunión para hablar de sus planes. Ante ese encuentro, Pineda aclaró: “Se supone que si nosotros somos los jefes de ellos, ellos tienen que sentarse a hablar con nosotros si quieren seguir el contrato. Esa es la posición de Jaime Pineda. Y hasta que no definamos si siguen o no, no vamos a contratar a nadie”, dijo.



El contrato de Pékerman acaba mañana, pero EL TIEMPO supo que antes de ese vencimiento no habrá reunión. Ambas partes han tenido contacto y están definiendo los detalles para el encuentro.



Entre tanto, se ha especulado con que varios dirigentes tienen interés en que Osorio sea el designado. Incluso se dice que Álvaro González Alzate (presidente de Difútbol), Pineda y los representantes del fútbol aficionado (Javier Cogollo y Elkin Arce) tendrían la mayoría en el comité para impulsar esa decisión. “Eso es falso”, dijo Pineda. “Yo no puedo contratar a un empleado sin definir lo que pasa con el anterior. Reitero, queremos sentarnos a la mayor brevedad con Pékerman. Cuando hablemos con él decidiremos”, precisó.



El dirigente admitió que están esperando el informe de la participación de Colombia en el Mundial de Rusia, y que deben ponerse de acuerdo en si será verbal o por escrito. En cuanto a la supuesta exigencia de la federación para que no haya aumento salarial, dijo: “Es una negociación”.

‘Somos junta directiva’

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor y nuevo integrante del comité, aseguró que hay muchas “especulaciones” y reiteró que la única intención que tienen en este momento es escuchar a Pékerman. “Esto es una empresa y como empresa es una junta directiva que pide a Pékerman, que es el gerente del cuerpo técnico, que exponga qué va a hacer, qué tiene pensado”, dijo, y agregó que el comité quiere hablar con el entrenador y no precisamente con su representante, Pascual Lezcano. “El técnico es José Pékerman, con el que hay que hablar es con él”, enfatizó.



Ante las versiones que apuntan al supuesto interés por Osorio, comentó: “Eso no tiene sentido. Sería irresponsable. Decimos que queremos oír a Pékerman. Acá entramos al comité tres empresarios que trabajamos como empresarios. Queremos que venga Pékerman. Lo demás es especulación. Acá no hay plan B ni C”.



