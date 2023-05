Los secretos del éxito del millonario ecuatoriano que compró al Huila

Atlético Huila confirmó que a partir de este 4 de mayo de 2023, el 95% de su propiedad pasará a cargo del Grupo Independiente, colectivo de inversionistas liderado por el ecuatoriano Michel Deller.



Dicho grupo es reconocido internacionalmente por ser el dueño del Independiente del Valle, el equipo que ha sido la gran sensación del fútbol en Sudamérica durante los últimos años.



(En contexto: 'Bombazo' en el fútbol colombiano: millonario ecuatoriano compró equipo).

Según informó el grupo de inversores y administradores, a través de un comunicado, la idea de la adquisición es "implementar el Método Independiente, que se enfoca en la formación de talento de alto rendimiento, la construcción de procesos deportivos de mediano y largo alcance".

Comunicado Oficial |

Adquisición @AtleticoHuilaof por Grupo Independiente pic.twitter.com/c6WMq1E356 — Independiente del Valle (@IDV_EC) May 4, 2023

Sobre ese modelo, que buscan replicar en Colombia, el periodista argentino Jorge Barraza, gran conocedor del fútbol ecuatoriano, publicó una columna en EL TIEMPO hace tan solo un mes: "El secreto del Matagigantes".



Aquí reproducimos su texto íntegro.



(Además: Así fue el fatal accidente que acabó con la vida de Ana María, popular ciclista).

Deller y los secretos del Independiente del Valle

Michel Deller. Foto: Cortesía del Atlético Huila

Cuando uno pone en Google “Independ…” no sale el legendario Independiente de Avellaneda, siete veces campeón de América, aparece Independiente del Valle. Algo quiere decir: es el equipo de moda. El flamante campeón de la Recopa Sudamericana. Pudo con Flamengo, el gigante brasileño, pero Independiente es el Matagigantes Ecuatoriano. En 2016, cuando pocos sabían que existía, noqueó a Boca y River. A Boca, 2-1 en Quito y 3-2 en La Bombonera. También venció a Atlético Mineiro 3 a 2. En octubre último tumbó al São Paulo en la final de la Copa Sudamericana (2-0) y ahora mandó a la lona al FLA, campeón invicto de la Libertadores que jugó 13 partidos, ganó 12 y empató uno.

El apodo no es ninguna exageración: entre su larga nómina de víctimas están también Corinthians, Gremio, Botafogo (los brasileños son su especialidad), Olimpia, Cerro Porteño, el Independiente original, Estudiantes, Barcelona, Junior… Le ha infligido impiadosas goleadas a Unión Española y Universidad Católica de Chile, a Universitario de Perú. Es un mosquito que pica fuerte.(Le puede interesar: Independiente del Valle sorprende a Flamengo y es campeón de la Recopa)

Facebook Twitter Linkedin

Independiente del Valle, campeón. Foto: AFP

En Brasil sorprendió poco esta nueva debacle de Flamengo ante el modesto equipo negriazul. En 2020 Independiente del Valle ya le había dado una paliza histórica en Quito: 5 a 0. La peor derrota internacional flamenguista de su historia y asimismo la peor de un campeón vigente en Libertadores. “Flamengo juega con 50 millones de hinchas detrás”, dice Ufarte, aquel delantero del Atlético de Madrid que se inició en el club rubronegro porque de jovencito vivía en Río de Janeiro. Cincuenta millones contra catorce seguidores, pero en el rectángulo no hubo diferencias. Fue 1-0 para IDV en Ecuador y 1-0 a favor de Flamengo en Brasil. En los penales, la terrible eficacia de Independiente del Valle lo determinó ganador por 5 a 4. Con ello hilvanó su tercer título internacional y levantó 1.800.000 dólares de premio.



Los 192 millones de presupuesto anual de Flamengo no pudieron frente a los menos de 10 de Independiente del Valle. IDV, como se lo resume en su país, es el símbolo de esta notable evolución del fútbol ecuatoriano que algunos vecinos se empeñan en relativizar, pero que es cada día más evidente. Ya es bicampeón de la Copa Sudamericana (2019 y 2022) y fue campeón ecuatoriano 2021. Cuidado: se trata de un club humilde por historia, pero sus gerenciadores son inmensamente ricos y han convertido a Independiente en un sabroso negocio.



Es imprescindible una pequeña reseña de su breve recorrido futbolístico. IDV nació en 1958 como un diminuto clubcito regional. Vegetaba en tercera categoría hasta que, a punto de desaparecer, en 2005 lo tomó el acaudalado empresario inmobiliario Michel Deller, dueño de centros comerciales y cadenas como KFC, un banco en Panamá, una cervecería y otros. Deller le imprimió un manejo profesional y, ya en 2007, consiguió el ascenso a la Serie “B”. Apenas dos años después, un nuevo título y la anhelada llegada a Primera División. Desde 2010, todo ha transcurrido de asombro en asombro: ha clasificado a nueve ediciones de Libertadores y cinco de Copa Sudamericana.

Facebook Twitter Linkedin

Independiente del Valle celebra en e Maracaná. Foto: EFE

(Lea además: Mbappé hace historia en París Saint Germain)



Les robó una buena porción de protagonismo a Barcelona, Emelec y Liga de Quito, los tres grandes, consiguió auténticas hazañas a nivel continental y, muy especialmente, se transformó en el iluminado descubridor de talentos que ha parido a casi todos los buenos jugadores ecuatorianos de la última década. A saber: Moisés Caicedo (hoy en el Brighton), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Gonzalo Plata (Valladolid), Ángelo Preciado (Genk, Bélgica), Júnior Sornoza (fue al Fluminense y regresó al club), Jhegson Méndez (São Paulo FC), Alan Franco (Talleres de Córdoba), Mario Pineida (Fluminense y ahora Barcelona), Michael Estrada (Cruz Azul), Juanito Cazares (Independiente de Avellaneda) y una docena más que integraron la selección y fueron al exterior.



Desde aquel primer título de tercera en 2007 han tenido 16 técnicos, lo que indica que el suceso de IDV no corresponde a un iluminado, es la filosofía del club la que triunfa. Han desfilado 5 entrenadores ecuatorianos (todos al principio), 5 argentinos, 2 españoles, un brasileño, un portugués, un uruguayo y un colombiano (Alexis Mendoza). El actual es Martín Anselmi, surgido de Independiente de Avellaneda.



¿Cuál es la fórmula del éxito?, preguntan en el extranjero. La de toda la vida: reclutar los mejores prospectos del país. Newell’s Old Boys, el máximo semillero argentino, lo hacía ya en los años ’20 del siglo pasado. Al principio, por ser tan nuevito y por falta de estructura, recibía juveniles que le acercaba el representante Marcos Zambrano. Luego formó su propia red de ojeadores. Tiene observadores con fuerte presencia en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Pichincha, Los Ríos. Construyó un moderno estadio y, sobre todo, un magnífico centro de alto rendimiento en Sangolquí, a 40 minutos de Quito, capta a las mejores figuras de los campeonatos Sub-12, Sub-14 y los lleva a la pensión.

Son 120 chicos que están de pupilos allí. Eso le cuesta al club tres millones de dólares al año, pero lo recuperan transfiriendo un solo jugador FACEBOOK

TWITTER



“Son 120 chicos que están de pupilos allí. Eso le cuesta al club tres millones de dólares al año, pero lo recuperan transfiriendo un solo jugador. Además, venden hasta el 70, a lo sumo el 80% del pase, el resto se lo quedan”, dice Tito Rosales, editor de Deportes de El Comercio, de Quito. Y agrega: “Antes, los chicos iban a Barcelona o Emelec, ahora buscan ellos a ir a IDV, porque saben que ahí tienen mejor futuro. Hay un hombre clave en todo este fenómeno que es Independiente: Santiago Morales, gerente del club. No proviene del fútbol, es economista, pero sabe mucho. Él armó todo y todo pasa por él. Es el jefe del departamento de scouting, un espacio clave. Morales es quien monitorea también cada contratación para el primer equipo. Cada refuerzo se elige en base a datos, es un obsesivo de la data. Si van a contratar un volante de contención lo estudian a fondo, cuántos quites hace por partido, cuántos partidos juega al año, lo que corre, su eficacia en los pases…”.



Michel Deller no está sólo en el club, tiene como socios a otros tres empresarios amigos. Acaban de comprar el Numancia, de la tercera categoría de España, a donde seguro llevarán jóvenes a hacer pasantías o mostrarlos en Europa. Allí pueden aumentar su cotización. El presidente del Numancia no es otro que Santiago Morales.

Muchos preguntan cómo es el modelo de IDV, para copiarlo. Nada de ciencia ficción: tener gente que sepa de fútbol. En inferiores, hacer un barrido en todo el territorio nacional y llevarse a las mejores promesas; en profesionales, estudiar muy bien cada fichaje basado en el rendimiento. En estos choques frente a Flamengo alinearon siete argentinos y un chileno. Elementos de bajo precio y alta respuesta en campo.



“Dicen que dentro del complejo deportivo tienen también un colegio”, comenta un amigo. Sí, los chicos que llegan a la pensión del club están obligados a estudiar y disfrutan de todas las comodidades. Puede que también tengan una capilla para rezar. Pero el secreto de este suceso pasa por tener buen ojo, reclutar a los buenos. Todo bien, pero si después compran

