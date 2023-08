Michael Ortega explotó. El futbolista colombiano, que juega en Bolivia con The Strongest, recibió amenazas en sus redes sociales, y que se han metido con sus dos hijos, enviándole imágenes de sus pequeños, y eso, con razón, lo tiene muy enfadado.



(El 'penalti más absurdo del mundo' ocurre en Colombia: video del penal es tendencia).

'No saben quién soy yo'

Michael Ortega (der.) juega ahora en The Strongest. Foto: Dimayor - Vizzor Image

The Strongest marcha primero en la Liga de Bolivia, con 46 puntos. Sin embargo, a falta de diez jornadas para el final del campeonato, los aficionados protestan por la situación del club. Incluso, se dio la salida del entrenador portugués Ricardo Formosinho, quien se fue a dirigir en el balompié de Egipto.



“He recibido amenazas de la gente, no sé quién sea, metiéndose con mis hijos por redes, mandándome fotos de ellos. Son cosas que nunca me habían pasado. Uno mira cómo está la humanidad hoy en día... esperemos que todo pase bien”, denunció Ortega.



(Video: impactante accidente sembró el pánico en carrera de motociclismo en Valledupar).



Y a las amenazas recibidas, Ortega también respondió con amenazas a aquellos que le han enviado las fotos de sus hijos. Así, Michael advirtió: “Mis hijos están bien en Colombia, aunque le puedo decir a esa gente que amenaza que ni se atrevan a tocarlos. No saben quién soy yo ni con qué personas ando yo allá. Tengo muchas amistades que están conmigo y ahí estamos, pa’ lo que quieran, pa’ lo que necesiten... Lo hago público porque eso es de mucho cuidado, son cosas que no están bien”.



“Es gente que escribe en portugués de todas las cosas. Esperemos que esto no llegue a mayores porque tengo gente en Colombia que me cuida mucho, de corazón”, recalcó Michael Ortega.

