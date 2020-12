Esta es la enfermedad que sufre el DT de David Ospina

Gennaro Gattuso es el DT del Nápoles, equipo de la Serie A de Italia en el que milita el arquero colombiano, David Ospina, y hace unos días habló de una enfermedad que lo aqueja.

En las últimas horas se supo que Gattuso sufre de “miastenia ocular”, que no lo ha dejado en paz desde hace dos años y le ha ocasionado varios inconvenientes.



Gattuso se ha visto con un parche en el ojo derecho, por esa enfermedad que le afecta los músculos oculares, debido a interrupciones en la comunicación entre nervios y músculos.



De advierte que ese mal produce debilidad en los músculos de los brazos y las piernas, visión doble. Además, de dificultades para hablar y masticar, por lo que el tema no es menor.