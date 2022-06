Rumbo a la Copa del Mundo Catar 2022, la selección mexicana dirigida por Gerardo Martino y la de Uruguay con Diego Alonso al mando, se medirán el jueves en partido de preparación que se jugará en Glendale, Estados Unidos

En diciembre de 2021, Diego Alonso fue llamado de emergencia para tratar de levantar a la selección uruguaya que era séptima en la eliminatoria mundialista y estaba fuera de Catar-2022.



Alonso dirigió en el último tramo clasificatorio de cuatro partidos y los ganó todos para colocar a Uruguay en el tercer lugar de la eliminatoria de Conmebol.



Ahora "ser campeones del mundo" es el objetivo de Alonso quien heredó una selección uruguaya con varios históricos veteranos como el portero Fernando Muslera, el defensa Diego Godín, y los atacantes Edinson Cavani y Luis Suárez.



El centrocampista Federico Valverde, reciente campeón de la Champions League con el Real Madrid, está perfilado para ser el orquestador de Alonso, quien ha ido impulsando a jóvenes como el lateral Mathías Olivera y el extremo Facundo Pellistri.



Salvo Luis Suárez, todos ellos fueron convocados por Alonso para los partidos de preparación que Uruguay tendrá contra México y Estados Unidos. Alonso apuntó que "no vamos a prepararnos específicamente para jugar contra México y Estados Unidos, nos vamos a preparar para nosotros".



"Estoy contento con los rivales que hemos conseguido, la mayoría van a ser mundialistas; hablamos de encontrar equipos que se asemejan a los que nos vamos a encontrar en la primera fase del Mundial, eso no quiere decir que sea un equipo del mismo continente. Buscamos equipos con puntos de similitudes en fases de juego como contragolpe, tipo de presión, la fase ofensiva", explicó.

Martino consolidará su idea

En abril cuando se anunció este partido de fogueo, el Martino definió al equipo charrúa como "una potencia sudamericana" que "puede presentar ciertas similitudes con Argentina, aunque la forma de jugar sea diferente". El sábado anterior, México venció 2-1 a Nigeria.



Entre sus conclusiones, Martino apuntó que en su juego el 'Tri' recuperó algo de "continuidad, belleza y frescura", pero subrayó que aún debe mejorar en la contundencia. Este partido ante el representativo africano, Martino lo afrontó con una alineación alternativa y se prevé que el juego ante Uruguay lo dispuste con un equipo más apegado al once tipo que disputó la eliminatoria y con más de sus figuras que juegan en Europa.



"El modelo de juego, independientemente de quién juega, no lo vamos a modificar, las formas y las intenciones no sufrirán cambios", anticipó el DT de México, cuyo equipo sufrirá la baja de Julio César Domínguez por covid.



El partido se jugará a partir de las 19H00 locales (9 pm. de Colombia y se podrá ver por Espn) en el estadio de la Universidad de Phoenix, que tiene capacidad para 63.400 espectadores.



El 5 de junio México tendrá su tercer partido consecutivo de preparación ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago, mientras ese mismo día, Uruguay jugará ante Estados Unidos en el Children's Mercy Park, de Kansas City.

Posibles alineaciones



México: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Alexis Vega. DT Gerardo Martino.



Uruguay: Sergio Rochet, Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña, Lucas Torreira, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Diego Rossi, Edinson Cavani. DT: Diego Alonso.



AFP