Colombia cayó 2-0 contra México y dejó muchas dudas

La Selección Colombia femenina de fútbol cayó 2-0 con su similar de México, en un partido amistoso celebrado anoche en el estadio Azteca.

El primer tiempo fue muy parejo, casi no se presentaron opciones de gol, pero las locales concretaron una, la del minuto 35, en la que Maricarmen Reyes aprovechó la indecisión de la zaga colombiana y anotó el gol.



Las dirigidas por Nelson Abadía tuvieron una opción dos minutos antes, cuando un disparo de Mayra Ramírez pasó cerca del arco defendido por Emily Alvarado.



Las colombianas recibieron un duro golpe con el 1-0 y el tiempo en la primera parte fue poco para reaccionar. Leicy Santos trató de sacar al equipo desde el fondo, pero no tuvo éxito.



Mientras tanto, las mexicanas sí pusieron contra las cuerdas a sus rivales, llegaron dos veces más con peligro al arco de Catalina Pérez.



Y para el segundo tiempo poco cambió. México cerró todos los espacios, no dejó respirar a las colombianas y, de peso, marcó el segundo tanto.



Fue un tiro libre, impecable cobro de María Sánchez, quien con la pierna izquierda venció a la portera Pérez, que tiene que ver en la acción, pues el balón entró por su palo.



Después del 2-0, las colombianas reaccionaron, aprovecharon que México se relajó, las esperó y jugó al contragolpe, pero tampoco se pudo hacer mucho.



Esta vez Daniela Montoya, Leicy Santos y Diana Ospina poco pudieron hacer, se vieron maniatadas por la marca asfixiante de sus contrincantes, que no les dejaron espacios libres para maniobrar.



Santos tuvo una buena ocasión de descontar, cuando al minuto 42 de la segunda parte quedó con el panorama para marcar, pero fue bloqueada por una defensa, que le impidió celebrar el tanto.



Fue un partido amistoso de preparación con miras a la Copa América del 2022, cuya sede no se ha oficializado.



Colombia busca su mejor forma y para eso se medirá a Chile el próximo 23 de octubre en Cali con presencia de público y el 26 del mismo mes se volverán a encontrar en un compromiso a puerta cerrada.



