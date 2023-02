El futbolista Mesut Özil, de origen turco, fue una de las caras más importantes de la Selección de Alemania. Con ella, estuvo en tres mundiales y logró alzar la Copa del Mundo junto a sus coterráneos en Brasil 2014. Se le vio por última vez con el equipo en Rusia 2018, pues renunció entre acusaciones de racismo, señalando que la Federación alemana no lo había protegido.

El escándalo se originó por una foto que se tomó en su momento con Racep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Medio alemanes criticaron el acercamiento y recordaron las denuncias a la vulneración de derechos humanos en ese país.



“¿Es porque es Turquía? ¿Es porque soy musulmán?”, cuestionó Özil, quien dijo que no jugaría más para Alemania hasta que hubiera el adecuado respeto.

¿Se va del todo del fútbol?



Aunque abandonó la selección de Alemania, continuó como centrocampista a sus 34 años en otros equipos de Turquía. Hizo parte del Fenerbahçe S. K. y desde 2022 estaba en el İstanbul Başakşehir F. K. Sin embargo, de acuerdo con la prensa turca, estaría pensando en dar un paso al costado.



“Se rescinde el contrato de Mesut Özil! Decidió dejar el fútbol”, anunció el periodista Yakup Çınar.

Según el reportero, Özil no acudió al entrenamiento del 3 de febrero; solo se habría comunicado con sus compañeros: “Les dijo que había decidido dejar el fútbol”.



El jugador no se ha referido a las revelaciones de la prensa. Su última publicación en la red Instagram es una imagen en la que se ve con un balón frente a la bandera de Turquía. “Bendecido por estar de vuelta haciendo lo que me gusta”, escribió el pasado 18 de enero.

Entre sus logros está haber sido parte de las filas de importantes equipos europeos, como el Arsenal y Real Madrid. Fue nominado tres veces al Balón de Oro de la Fifa y elegido como el futbolista alemán del año por la prensa durante 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016.



Según el portal Transfermarkt, especializado en transferencias del mercado futbolístico, Özil tiene un valor de un millón de euros (más de cinco mil millones de pesos colombianos al cambio actual); en su momento más alto de 2013 estuvo cotizado hasta en 50 millones de euros.

