La fabulosa anécdota que reúne a Messi y a Maradona

Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte’, ese es el libro del preparador físico Fernando Signorini, en el que describió cómo Diego Maradona le ayudó a perfeccionar la técnica a Lionel Messi para los cobros de los tiros libres. La historia sale a relucir porque este martes Messi, con Barcelona, visita Nápoles, la ciudad que idolatra a Maradona.

Signorini estuvo al lado de Diego Maradona, cuando fue el técnico del seleccionado argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010, y en ese equipo estaba Messi.



El ‘Profe’, como le dicen, escribió una anécdota, ocurrida en febrero del 2009, pocos meses después de que Maradona asumiera como DT, un testimonio que ha sido reproducido por varios medios de comunicación argentinos.

Maradona (izq.) con Lionel Messi, en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO

Según Signorini, la selección estaba entrenando en Francia, preparando un partido amistoso en Marsella contra el seleccionado local. Antes del juego, Maradona trabajaba con los 11 titulares.



El DT terminó la práctica y Javier Mascherano, Carlos Tévez y Messi le dijeron que se quedarían un rato más disparando al arco. Messi hizo un disparo, pero el balón se fue lejos de la portería en la que estaba Juan Pablo Carrizo.

Lionel Messi (izq.) y Diego Maradona. Foto: Archivo / EL TIEMPO



El jugador hizo un gesto de fastidio y se fue para el vestuario. Signorini cuenta que le salió al paso y le dijo: “Decime una cosa, ¿un jugador como vos se va a ir a duchar con esa porquería? Dejate de hincar las bolas. Agarrá una pelota y volvé a intentar”.



Maradona se les acercó, escuchó lo que Signorini le comentó a Messi, y le dijo: “Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta”, y volvieron a la cancha.

"Poné la pelota acá y escuchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo vos querés”, le ordenó Maradona a Messi.

La estrella de Argentina puso en práctica el consejo de su técnico, disparó y metió el balón en el ángulo de la portería, ante la mirada sorprendida de Messi.



Ese consejo le sirvió a Messi para perfeccionar la técnica en el cobro de las faltas cerca al arco, como ha demostrado en los últimos años.



