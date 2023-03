La investigación por las amenazas contra el futbolista Lionel Messi y el ataque al local de su familia política en la ciudad argentina de Rosario "va teniendo una buena dirección", según aseguró este viernes el fiscal general de la provincia de Santa Fe (este del país), Jorge Baclini.

'Hipótesis'

"El fiscal trabaja con varias hipótesis y es una investigación que va teniendo buena dirección, así que esperemos que también pueda tener buenos resultados en estos días", declaró Baclini a Radio 2.



El fiscal general rechazó la concurrencia de fuerzas militares para combatir el narcotráfico en Santa Fe, puesto que, en su opinión, este problema es "solucionable" con efectivos de la Gendarmería nacional.



"Sí que comparto que se necesita un impacto ya, que vengan fuerzas federales en número y cantidad suficientes, que hoy no los hay, pero creo que es suficiente con Gendarmería", puntualizó Baclini, quien también pidió la elaboración de "planes integrales" contra estos delitos, "que no van a bajar solo por la acción del sistema penal".



Los cierres metálicos del supermercado de la familia de la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, situado en Rosario, fueron tiroteados con 14 disparos en la madrugada de este jueves. Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina: "Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar".

Messi estará en Argentina

Messi anota golazo con PSG.

El futbolista integra la lista de 35 convocados por Lionel Scaloni, presentada este viernes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para la disputa de dos amistosos contra Panamá y Curazao los próximos 23 y 28 de marzo.



Por este motivo, el delantero del PSG llegaría a Argentina el lunes 20 de marzo para incorporarse a los trabajos de la Albiceleste, que regresa a las canchas tras proclamarse campeona del mundo en Qatar 2022. Rosario -donde Messi celebra habitualmente las fiestas navideñas y posee una casa dentro de un barrio privado con su familia- es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, especialmente por la acción de bandas de narcotraficantes.



En declaraciones radiales, el ministro argentino de Seguridad, Aníbal Fernández, subrayó este viernes que el Ejecutivo nacional está llevando adelante un "esfuerzo muy grande" para frenar la criminalidad en Rosario, en donde "no solamente está el narco", sino también la "extorsión" y los "secuestros virtuales".

"Con el esfuerzo de más de 3.500 hombres y mujeres de las cuatro fuerzas federales, con un comando unificado y con mucha inteligencia criminal, hemos detenido en 2022 a 2.077 personas en 2.050 procedimientos. El esfuerzo lleva su tiempo y su trabajo y nosotros no bajamos los brazos en ningún momento", afirmó en diálogo con Urbana Play.



EFE

