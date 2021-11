¡Igualitos! Messi y sus hijos fueron uniformados a la gala del Balón de Oro

Que Lionel Messi aparezca como favorito para ganar el Balón de Oro es habitual, solo ha faltado en el podio del premio en una ocasión en la últimas once ediciones, incluida la última celebrada, en 2019, cuando levantó su sexto galardón.



Para la gala del 2021, Lionel Messi asistió con toda su familia a la entrega de una forma curiosa, uniformado con sus hijos Thiago, Ciro y Mateo.

Los tres, iguales, al lado de Antonella

Lewandowski y Benzema, al acecho

Lo sorprendente es que entre sus principales rivales no figure el portugués Cristiano Ronaldo y que las amenazas para el argentino lleguen del polaco Robert Lewandowski y del francés Karim Benzema.



A sus 34 años el nuevo jugador del París Saint-Germain tiene argumentos de peso para agrandar todavía más su leyenda con el galardón que desde 1956 entrega la revista France Football: su victoria en la Copa América con Argentina, en la Copa del Rey con el Barcelona o su condición de máximo goleador de la liga española.



Combustible suficiente para argumentar su victoria, pese a que 2021 no ha sido el mejor año de su excelsa carrera y que tras su traspaso al PSG todavía no ha mostrado el brillo que se espera de su prestigio. El suspense se romperá este lunes, en una ceremonia glamurosa en el teatro Châtelet del centro de la capital francesa, al fondo de una alfombra roja por la que desfilará la flor y la nata del fútbol que permitan las restricciones que impone la pandemia.



La misma que impidió que el año pasado se entregara un premio icónico por vez primera desde su nacimiento, por lo que su retorno al elenco de las recompensas tiene un mayor valor simbólico. El del mejor futbolista del año no será el único Balón de Oro que se dará en la noche parisiense, en la que también se conocerá a la mejor de las chicas, al mejor portero y al mejor joven.



Pero la principal atención estará centrada en conocer qué jugador ha logrado más votos de entre el jurado de 180 periodistas internacionales encargados de designar al mejor de 2021.



