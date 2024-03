Messi revela cuáles deportes le gustan: contó su secreto para mantenerse en forma

Luego de ganar todo lo que un futbolista aspira a conseguir en su carrera, Lionel Messi, ya consagrado como uno de los mejores de la historia, disfruta de su actualidad en la MLS. En entrevista con el periodista saudí Amr Adib, el argentino habló de su vida y de su cotidianidad.

Entre otras cosas, dio detalles de su salida de Barcelona que, según él, lo tomó por sorpresa. “Yo no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona. De un día para otro tuve que rehacer mi vida”, recordó el rosarino que, luego de desarrollar toda su carrera futbolística en España, se desvinculó del club catalán en 2021.

Lo que dice...

Además, se mostró autocrítico con los errores que cometen: “No necesito que nadie me diga cuando hago las cosas bien o mal, porque yo ya lo sé. Soy el primero en pegarme cuando no me salen las cosas”.

LIonel Messi. Foto:Getty Images via AFP Compartir

Sobre el mundial, se lamentó por el primer partido pero lo recuerda de una buena manera: “Sacando ese golpe, fue un mes maravilloso para nosotros. Si me tengo que quedar con algo, el momento de ser campeones, de que ya lo habíamos conseguido y la hora de levantar la copa”.

Ahora, el rosarino está en Estados Unidos, un país diferente a España, además que con un deporte nuevo: el fùtbol americano. Messi no se queda solo con el fùtbol, su gran pasión, sino que se interesa por otras disciplinas. “Me gustan mucho todos los deportes: el tenis, el pádel, el básquet… en Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fùtbol americano. Hoy, testando cerca, lo miro y lo disfruto más” aseguró.

Sin embargo, lo que consiguió Messi no pudo ser posible solo con talento y él lo sabe muy bien. “Si uno está a nivel profesional es porque tiene talento, pero después hay que mantenerlo y reforzarlo con mucho trabajo”.

Con 36 años, el argentino sigue jugando a un nivel alto y mencionó sus hábitos de preparación física: “cuidarse, comer bien, descansar, hacer trabajos preventivos y con los años cada vez más. El descanso es muy importante, no tengo una rutina especial, simplemente trabajos de prevención”

Por ultimo, se refirió a su retiro, que cada vez está más cerca. A pesar de esto, Messi no piensa mucho en ese momento: “si me siento bien intentaré seguir compitiendo, porque es lo que me gusta y sé hacer. Soy muy autocrítico conmigo mismo, y cuando yo sienta que es el momento de darle el paso, lo haré sin pensar en la edad”. Incluso, dice no saber qué hacer luego de su adiós a las canchas: “La verdad que no lo pensé todavía, intento disfrutaré el día a día sin pensar más allá. Seguramente intentaré el camino hacia lo que me llene un nuevo rol”.