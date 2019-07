Messi: sanción y multa por expulsión en la Copa América

Ya se conoce la sanción para el argentino Lionel Messi, luego de su expulsión en el partido por el tercer puesto contra Chile, en la Copa América de Brasil.

El tribunal de disciplina decidió imponerle la sanción automática correspondiente a su expulsión, y sin sanciones adicionales. Messi pagará, además, una multa de 1.500 dólares, según se especifico en el boletín de sanciones.

Messi fue expulsado luego de un encontronazo con Gary Medel, jugador chileno. Ambos futbolistas criticaron la actuación arbitral del paraguayo Mario Díaz. "La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del partido", dijo Messi ese día.



Sin embargo, aún no hay resolución de sanción por estas declaraciones. EL TIEMPO supo que hay otros procesos en curso contra el '10' por no recibir la medalla y por sus declaraciones.



En Argentina hay preocupación por la sanción que recibiría el jugador por sus declaraciones, y más después del castigo que Conmebol le impuso al presidente de la AFA, Claudio Tapia, de retirarlo de su cargo interino en el Consejo de la Fifa, por sus críticas hacia el ente del fútbol suramericano.

