Para Argentina no fue fácil el sufrido avance a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Ganada 2-0 y de un momento a otro y cuando parecía estar liquidado el partido a favor de los albicelestes, se dejó sacar la cartera del bolsillo.



Dos goles y una asistencia fue la cuota del astro argentino al final del encuentro, que fue duro y recio. Tras el final del encuentro, el 10 de la selección argentina habló con TyC Sports y fue contundente contra el técnico neerlandés. De paso, tuvo un picante cruce detrás de cámaras con Wout Weghorst, autor de los dos goles del seleccionado tulipán.



“Qué miras bobo”, repitió un par de veces Messi en el comienzo de la entrevista tras la clasificación albiceleste. Se mostraba ofendido, hasta que resolvió todo con otra frase: “andá para allá”.

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

Pero a quién iban dirigidas esas palabras. Ni más ni menos que a Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro de la cancha.



No contento con eso, Messi enfiló baterías hacia Louis Van Gaal, el entrenador del seleccionado europeo, quien tuvo fuertes palabras para con Lio en la previa de los cuartos de final.



"Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos", explicó Messi.



Apenas se dio el pitazo final del quizá hasta el momento el mejor partido de la Copa Mundo, Messi se dirigía al banco argentino y se cruzó con Van Gaal. Se acercó al técnico y con un directo gesto de “hablás mucho” le dijo lo que pensaba. El experimentado Edgar Davis, hoy asistente técnico del estratega neerlandés, evitó que el encontronazo pasara a mayores. A esto se agregó también la burla de los jugadores argentinos hacia los derrotados.

Lionel Messi de Argentina habla con el árbitro español Antonio Mateu, durante el partidoen el estadio de Lusail. Foto: EFE

El astro argentino también aprovechó para referirse al juez central del partido, el español Antonio Mateu Lahoz y sentenció con estas palabras: "No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la Fifa debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial".



“Cuando muchos nos querían tumbar después del primer partido que perdimos, nosotros sabíamos que este equipo iba a dejar todo y cuando tiene que jugar, juega y cuando no, saca el partido adelante de otra manera como se hizo hoy", sentenció Messi en la breve entrevista y la finalizó con la siguiente frase: "Estamos muy feliz por jugar los siete partidos, era el objetivo. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar".



ELTIEMPO.COM