El PSG sigue sin contar con Messi, Neymar y Mbappé juntos

El tridente más temido de Europa, tal vez el más costoso, el que reunió este verano el París Saint-Germain para intimidar a todos los clubes del continente, no funciona. Simplemente, porque prácticamente no existe después de un inicio de curso en el que Messi, Mbappé y Neymar sólo han coincidido sobre el césped en el 25 por ciento de los minutos de los trece partidos oficiales que ha disputado el club parisino.

El aficionado del París Saint-Germain únicamente ha tenido el honor de ver a los tres juntos en algún momento de cuatro partidos: contra el Rennes y el Olympique Lyon en la Ligue 1 y frente al Club Brujas y el Manchester City en la Liga de Campeones.



Sólo contra el conjunto inglés, el trío de atacantes disputó todos los minutos. En el resto de encuentros, alguno fue sustituido antes del final, como fue el caso de Mbappé ante el Club Brujas en el 51, de Messi frente al Lyon en el 76 y de

Neymar contra el Rennes en el 77.



Cuánto tiempo han coincidido en el campo

En total, Messi, Mbappé y Neymar han coincidido sobre un terreno de juego con la camiseta del París Saint-Germain 293 minutos de 1.170 posibles. Un dato que seguro que no gusta nada a su presidente, Nasser Al-Khelaifi, que, con la llegada de

Messi, pasó a gastarse en los sueldos de los tres la cantidad de 89 millones de euros netos anuales que se traducen en un montante económico aún más grueso en bruto.



Pero, ¿cuáles han sido las razones por los que no han coincido más tiempo sobre el terreno de juego? Básicamente, los partidos internacionales y las lesiones. Y, precisamente, para el encuentro que le ganó al Leipzig en la Liga de Campeones, el PSG tampoco pudo con los tres porque Neymar regresó de sus partidos con Brasil con una pequeña lesión muscular.



Neymar ya falló por una causa parecida en un choque de la Ligue 1 ante el Clermont, un recién ascendido. No estaba lesionado, pero su técnico, Mauricio Pochettino, le dio descanso tras jugar con Brasil frente a Chile, Argentina y Perú tres encuentros de clasificación para el Mundial.



Después, reapareció ante el Club Brujas. Antes, justo después de la pretemporada, se perdió la Supercopa de Francia (Lille) y la primera jornada de la Ligue 1 (Troyes) con permiso del club después de disputar la final de la Copa América con su selección.



Luego, aún bajo de forma tras regresar de vacaciones, no jugó otros dos partidos (Estrasburgo y Brest) porque Pochettino consideró que aún no estaba a punto físicamente.



Junto al último que se había perdido, ante el Angers porque coincidía con el partido internacional que disputó contra Uruguay, Neymar ha dejado de jugar con el París Saint Germain seis de sus 14 partidos.



En total, acumula 592 minutos, un 50'29 por ciento de todos los que ha disputado su club. Con Brasil, ha jugado 450 minutos, casi los mismos.

Los minutos que se ha perdido Messi

A Messi le pasa algo parecido. Como Neymar, el 11 de julio disputó la final de la Copa América. Entre sus vacaciones, y que firmó tarde su traspaso al París Saint-Germain, el jugador argentino necesitó un tiempo para aclimatarse a su nueva ciudad y a su nuevo equipo. De hecho, su fichaje no fue anunciado hasta el 10 de agosto.



Para entonces, el París Saint-Germain ya había disputado la final de la Supercopa de Francia y la primera jornada de la Ligue 1. Para los dos siguientes encuentros, ante el Estrasburgo el día 14 y el Brest el 20, Messi no estaba listo. Finalmente, debutó contra el Reims y sólo jugó los últimos 25 minutos tras salir al campo por Neymar.



Igual que le ocurrió al jugador brasileño, contra el Clermont no jugó por sus compromisos con Argentina.



Messi tuvo que descansar tras enfrentarse a Venezuela, Brasil y Bolivia y, para colmo, tras reaparecer en la Liga de Campeones, se lesionó una rodilla y se perdió otros dos encuentros (Metz y Montpellier). Y, de nuevo, contra el Angers, como Neymar, no jugó porque coincidía con un encuentro de Argentina.



En total, los números de Messi con el PSG aún son peores. Suma 370 minutos, el 31'6 por ciento del total de los encuentros oficiales del club parisino esta temporada.



Sus cifras, y las de Neymar, contrastan con las de Mbappé, el único de los tres que ha estado disponible casi al cien por cien para el equipo de Pochettino.



El internacional francés lo ha jugado casi todo tras acumular 1.018 minutos de 1.170 posibles, el 87 por ciento del total, sin contar el duelo del martes en la Champions. Sólo se perdió el encuentro de la Supercopa de Francia porque tenía que ponerse a punto tras la Eurocopa, 22 minutos tras ser sustituido en diferentes partidos y otros 40 por una lesión que le impidió terminar el choque frente al Club Brujas.



