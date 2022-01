La Fifa dio a conocer este viernes los tres finalistas a Mejor Jugador del 2021, para los premios The Best.



(Le puede interesar: La novela Novak Djokovic: jaque a la diplomacia y al tenis)

El polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el argentino Lionel Messi (París Saint-Germain) serán los finalistas para ganar el premio "The Best" al mejor jugador del año que otorgará la FIFA el próximo 17 de enero.

Uno a uno, los finalistas

Lewandowski, después de quedar por detrás de Messi en el Balón de Oro, aspira a encadenar su segundo "The Best" consecutivo después de firmar un buen año en el que consiguió ganar la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de firmar 69 goles a lo largo de un año natural (2021).



(Lea además: Tuchel, Guardiola y Mancini, candidatos al mejor entrenador del año)



Además, superó el histórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la Bundesliga.



Por su parte, Messi aspira a arrebatarle el título al delantero polaco y en su currículum luce la Copa América que conquistó con Argentina el pasado verano. Sin embargo, en su nueva etapa en el París Saint-Germain, apenas ha marcado seis goles y ha aportado cuatro asistencias en todos los partidos oficiales del presente curso.



Antes, cuando todavía militaba en el Barcelona, Messi presentó números más atractivos aún en 2021. Gracias a ellos, con 25 goles en Liga, se convirtió en el máximo goleador del campeonato español.



Por su parte, Mohamed Salah no aportará títulos con su equipo pero a nivel individual fue clave en la correcta temporada del Liverpool, que acabó tercero en la Premier League, alcanzó la cuarta ronda en la Copa de la Liga y en la Copa de Inglaterra y llegó a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En total, Salah marcó 39 goles en un año natural.

(Lea también: Bomba en Europa: Zidane iría al PSG, según prensa francesa)



El exjugador alemán del Real Madrid y del Juventus Sami Khedira fue el encargado de dar el nombre de los tres candidatos y dio su opinión sobre quién cree que debería llevarse finalmente el premio.



"Lewandowski ha hecho una temporada espectacular. Ha pulverizado el récord de Muller. Pero qué vamos a decir de Messi, que ganó la Copa América. Salah, con más de 30 goles en todas las competiciones para el Liverpool, y en tres temporadas consecutivas ha marcado más de 21 tantos. Yo me decantaría por Lewandowski, es muy profesional y espectacular", destacó.



Además de Lewandowski, Salah y Messi, también optarán al premio femenino las españolas del Barcelona Jennifer Hermoso y Alexia Putellas, que pugnarán con la australiana del Chelsea Sam Kerr por llevarse el galardón.

EFE

Más noticias de deportes

-Jhon García y Juan Portilla, al América: la bolsa de jugadores de la Liga



-Cabal y Farah, en problemas y varados de camino al Australian Open



-No es solo Junior: Tolima también sacude el mercado de la Liga