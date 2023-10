Lionel Messi: así reaccionó tras el escupitajo que recibió de jugador paraguayo

La Selección Argentina alargó este jueves a tres jornadas su puntuación ideal en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 con una ajustada victoria por 1-0 sobre Paraguay gracias a un gol a los 3 minutos de Nicolás Otamendi

Lionel Messi entró en la cancha solo a partir del minuto 52, pero la timidez de Paraguay, en cuyo banquillo debutó el argentino Daniel Garnero, pemitió a la Albiceleste facturar los tres puntos sin tener que exigirse a profundidad.



(James Rodríguez marcó gol con la Selección Colombia y causó una ola de memes en redes)

(James, qué golazo: vea su anotación en Colombia vs. Uruguay, video)



La Albirroja continúa sumida en la depresión, pese al cambio de timón a partir de la salida de otro argentino, Guillermo Barros Schelotto.

La agresión

En el minuto 52 ingresó Messi y el estadio Monumental ovacionó a su capitán y referente que recibió la cinta de parte de Nicolás Otamendi.



Messi tuvo tres opciones para marcar: la más clara un tiro de esquina que casi se convirtió en olímpico y una sobre el final en un tiro libre que dio en el palo derecho de Coronel.



Faltaban cinco minutos para que terminara el juego y Antonio Sanabria, delantero paraguayo del Torino de la Serie A, agredió al argentino, lo escupió.



“Me lo comentaron mis compañeros en el vestuario que me habían escupido. No sé quién es el chico este. No lo vi. Tampoco quiero darle importancia, sino ahora sale en todos lados. Es peor, se hace conocido. Es mejor dejar el tema así”, dijo Messi.

(Video: el golazo con el que Venezuela le empató a Brasil en la eliminatoria)