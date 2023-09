El astro Lionel Messi dijo este jueves no saber si jugará el Mundial de Norteamérica en 2026, en el que Argentina buscará revalidar su título, pero aseguró que tiene el objetivo de "llegar bien" a la Copa América del año próximo.

"No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos", dijo Messi en una entrevista con el canal digital OLGA. "Sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos".

"Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario (2016) que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final (ante Chile), pero el proceso lo disfrutamos muchísimo", siguió. "Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo (...). Faltan tres años todavía".



Messi se tituló campeón con la albiceleste en el pasado Mundial de Catar, imponiéndose a Francia en una final definida en penales (4-2), tras igualar 3-3 en el tiempo regular y la prórroga.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, en Miami. Foto: Capturas de pantalla video original de Nivek Michael.

El delantero de 36 años, que defiende su decisión de jugar en Estados Unidos con el Inter Miami, comentó su difícil paso el Paris Saint-Germain (PSG), adonde llegó tras abandonar el Barcelona en 2021. "No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo", señaló.



Messi habló de todo, incluido de su vida privada,en la que tocó el tema de busca un nuevo bebé.



“Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, dijo en una entrevista para el programa del argentino Migue Granados.



"Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años", contó.

