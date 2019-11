Enorme confesión le hizo Messi a Neymar sobre su futuro en Barcelona

Una vez Lionel Messi demostró sus enormes capacidades en el Barcelona, rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo sin ninguna discusión. Cualquier planteamiento que se pensara se desvirtuaba cuando el hombre que definía era el argentino.

Con el paso del tiempo, Messi se volvió en el referente, por el que pasan las ideas y el juego del Barcelona. Muchas estrellas llegaron al equipo y al mismo tiempo se fueron. Solo había una estrella y era él. Sin embargo, hubo un futbolista que llegó con un gran mercado, un tremendo cartel y sí pudo entrar en ese engranaje: Neymar.



El jugador brasileño pudo mostrar toda su magia, pese a que Messi estuviera presente, y no se vio opacado como sí le pasó a otros futbolistas como el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic.



No solo ingresó bien en el equipo, sino que además creó una gran amistad con Messi, quien fue uno de los que más se lamentó por su partida al PSG y ha hablado en varias oportunidades para que se pueda trabajar en el regreso del Barcelona. Para esta temporada fue uno de sus mayores promotores.



Precisamente, la recocida revista francés 'France Football' aseguró este martes que Messi se comunicó con Neymar una vez el Barcelona quedó eliminado de la Champions League en una imponente remontada del Liverpool y le hizo una confesión.



“Quiero que vuelvas, en dos años yo me voy y tú te quedarás solo. Tomarás mi relevo”, fueron las palabras reveladas por el medio francés.



Por ahora, ese deseo de Messi tendrá que seguir esperando, porque esta temporada no se concretó el regreso de Neymar al Barcelona, pese a que se hicieron los esfuerzos debidos, aunque nunca hubo acuerdos.



DEPORTES