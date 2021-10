Video: guardia de seguridad saltó de la emoción tras gol de Messi

Lionel Messi volvió a dar alegrías a sus hinchas este martes 20 de octubre en el partido que jugó el Paris Saint-Germain contra el RB Leipzig. La victoria de 3-2 en el Parque de los Príncipes se logró luego de un doblete del argentino en la segunda parte del juego cuando el equipo francés iba perdiendo.

Una de las anotaciones del astro se dio en el cobro de un penalti, con el que toda la hinchada celebró en las tribunas. De hecho, fue en esta jugada en la que los aficionados lograron captar en video la reacción de uno de los guardias de seguridad del estadio.



Según quedó registrado en las cámaras de los espectadores de las tribunas, uno de los guardias encargado de supervisar que no entren aficionados a la cancha, se volteó para ver el penalti que estaba cobrando en ese momento Messi y al ver la anotación celebró en su puesto.



El hombre da un pequeño salto de emoción y cierra el puño en señal de felicidad, lo que llamó la atención de los presentes y de quienes observaron el video que ya se hizo viral.



Hay bastantes comentarios al respecto en redes sociales, en los que los internautas afirman que debe ser emocionante para el guardia estar tan cerca de uno de sus ídolos del fútbol y a pesar de no poder celebrar más porque está trabajando, también tiene derecho a disfrutar.



“Está bien que festeje, no es un robot”, “Si yo fuera el de seguridad, se me metía todo el público a la cancha. (Distraído viendo a Messi). Trabajo duro el de esos hombres. Tan cerca a la cancha y tener que darle la espalda a semejante espectáculo”, “También tiene derecho a disfrutar del partido”, “Lo que genera Leo Messi, emoción pura”, fueron algunas de las respuestas.



Hasta el momento no se conoce la identidad del hombre que festejó el cobro del argentino.

