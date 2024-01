Messi, Haaland y Mbappé hacen desplante a la Fifa: no asisten a los premios The Best

Este lunes se entregan los premios The Best de la Fifa, una gala diferente al Balón de Oro tras la separación del máximo organismo del fútbol con la revista France Football.



Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, nominados al premio del mejor jugador del año y los más esperados de la noche londinense, tomaron radical decisión a pocas horas del inicio de la ceremonia.



Ni el argentino, ni el noruego, ni el francés asistieron a la ceremonia celebrada en Inglaterra y le hacen tremendo desplante a la Fifa, es la primera vez que ninguno de los tres nominados a este premio está en la gala.

Erling Haaland Foto: Efe

Por la alfombra roja se vio pasar a Alf-Inge Håland, papá de Erling Haaland. El artillero del Manchester City, que se está recuperando de una lesión en el tendón de la corva, se quedó en Italia tras visita a su novia.Messi por su parte, decidió priorizar la pretemporada con su equipo, el Inter Miami y no viajó hasta Suiza. Similar caso al de Mbappé, que se desconoce su no asistencia.



Kylian Mbappe (C) poco pudo hacer ante el poderìo del equipo inglés. Foto: AFP

Quien sí asistió fue la colombiana Linda Caicedo, quien apareció luciendo un elegante vestido negro.

