Messi, enfadado con Ibai Llanos en directo en el Balón de Oro: 'No te contestaré más'

A sus 36 años, Lionel Messi, la estrella del fútbol argentino, continúa su legado, demostrando por qué es una leyenda en el deporte. Apenas un año después de ganar su primer título de campeón del mundo con la selección argentina, Messi ha vuelto a levantar el Balón de Oro, el premio que lo consagra una vez más como el mejor jugador del mundo.



Messi ya es un experto en ganar el trofeo más prestigioso para un futbolista, y en 2023, ha añadido un octavo Balón de Oro a su impresionante colección. El argentino superó a las dos estrellas del momento en Europa, Erling Haaland y Kylian Mbappé, en una noche de gala celebrada en París.

Consciente de la importancia de su reciente éxito en la Copa del Mundo, Messi dedicó su galardón a sus compatriotas.



Durante su discurso, expresó: "Lo comparto con mis compañeros de selección, porque este premio viene de la mano de lo conseguido con Argentina. Hoy estamos aquí en representación de todos. Esto es un regalo para todo el grupo, para todo el cuerpo técnico y para toda Argentina".



Además, no faltaron palabras de agradecimiento para su esposa, Antonella Rocuzzo, y sus tres hijos, a quienes considera fundamentales en su carrera.

💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Emocionado por su octavo Balón de Oro, Messi reflexionó sobre su carrera: "Nunca imaginé tener la carrera que tuve, haber conseguido todo en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, y eso hace que todo sea más fácil. Tuve derrotas duras con la selección argentina, donde pasé muchos malos momentos, y nunca bajé los brazos. Estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento".

El reproche de Messi a Ibai Llanos: 'Lo haces todo público'



Sin embargo, la gala del Balón de Oro también fue testigo de un momento inusual y polémico.



Durante una charla con la prensa internacional, Messi se encontró con el popular 'streamer' Ibai Llanos, quien buscaba entrevistarlo para su canal de Twitch. Lo que nadie esperaba era que Messi expresara su descontento con Llanos en pleno directo.

Ibai comenzó con un elogio a Messi por su logro, pero el futbolista no ocultó su molestia: "Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de mandarte un mensaje y hacerlo público", expresó.



A pesar de la explicación de Llanos de que había borrado el mensaje, en tono jocoso, Messi decidió ponerle límites: "No te voy a contestar más porque lo haces todo público, no tenéis privacidad, te contesté bien, de buena onda y vos me mostraste delante de todos (...) Dijiste lo que había puesto, la próxima te clavo el visto".

el momento en el que me llama hijo de puta y luego nos ponemos a hablar como si fuera una entrevista seria qué ha sido pic.twitter.com/fvGKcNYKwH — Ibai (@IbaiLlanos) October 30, 2023

Intentando cambiar de tema, Ibai preguntó a Messi sobre el significado de ganar su octavo Balón de Oro, a lo que Messi respondió, pero no sin antes expresar su incomodidad con el cambio de tema: "Cambió el tema, el hijo de puta", le decía el futbolista antes de contestar a su pregunta.



"Fue una linda noche por lo que significaba ganar este premio. Soy consciente de que viene de la mano del Mundial, de lo que hicimos con la selección argentina, que fue un sueño para mí y todo el país", añadió Messi como respuesta a la pregunta hecha por Ibai.

Además, el futbolista argentino también evocó sus logros anteriores, resaltando la influencia que tuvo su tiempo en el equipo dirigido por Guardiola en el Barcelona. Hasta el día de hoy, Messi sigue considerando al Barcelona de esa época como "el mejor equipo de la historia". En sus palabras, "No hay duda de que aquel Barcelona es insuperable y será muy difícil encontrar algo similar en el futuro".



La noche del Balón de Oro, aunque llena de triunfos y emoción, también dejó claro que incluso las estrellas más grandes tienen límites cuando se trata de su privacidad.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

