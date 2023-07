El fichaje de Lionel Messi por el Inter Miami ha generado toda una revolcón y hay muchas expectativa por lo que será su estadía en la MLS.



(Le puede interesar: Inter de Miami puede tener a un defensa de gran cartel y jugó con Lionel Messi)

David Beckham es uno de los más felices. El exfutbolista habló por primera vez sobre el fichaje de Messi por el Inter Miami, equipo del cual es copropietario.



El inglés contó cómo se dio cuenta del anuncio del astro argentino y lo que significa para su equipo.



"Hace un par de semanas me desperté con un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé '¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo tantos mensajes'. De repente escuché que Leo había anunciado que venía a Miami. Obviamente no fue una sorpresa para mí", declaró Beckham.

'Momento increíble'

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi, escudo. Foto: Redes sociales, Twitter del Inter de Miami

Beckham habló en una charla sobre liderazgo en la Sinagoga St Johns Wood United en el norte de Londres, según informó The Athletic.



"Desde el inicio siempre he dicho que si tuviera la oportunidad de traer los mejores jugadores a Miami, en cualquier momento de sus carreras, lo haría. Siempre he tenido ese compromiso con nuestra afición", dijo.



"Entonces cuando escucho que uno de los mejores jugadores, sino el mejor, que ha ganado todo en el fútbol, que aún es un gran jugador, todavía joven y que sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento increíble para nosotros", finalizó Beckham.



Dos meses antes del anuncio, el inglés visitó el campo de entrenamiento del PSG, equipo con el cual se retiró en 2013. Y allí se fotografió con Messi.



Jorge Mas, máximo accionista del Inter Miami, contó a El País el papel de Beckham para este fichaje. "David Beckham conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado".



DEPORTES

Más noticias de deportes