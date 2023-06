El Inter Miami, uno de los equipos que suspira por atraer a Lionel Messi, se puso este jueves en manos de un joven entrenador argentino con la misión de remontar el rumbo en la MLS.

David Beckham, copropietario de la franquicia, anunció el jueves el despido de su amigo y excompañero Phil Neville, que tenía al Inter en la última plaza de la Conferencia Este, y su relevo de forma interina por su auxiliar Javier Morales.

(Piqué incumple acuerdo de la custodia, Shakira estalla y tomará medidas drásticas)(Salvaje: hinchas invaden campo, se pelean y encierran a jugadores, caos, video)

Lo que viene

Aunque la liga saudita anhela reclutar a Messi y el FC Barcelona sueña con su regreso, desde el Inter Miami tampoco se descarta que puedan convencer al argentino para que, a sus 35 años, cambie París por el soleado estado de Florida antes de disputar la Copa América de 2024 en Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Estreno de Messi como actor en 'Los Protectores' Foto: Star+ / EFE



En Barcelona sigue la ilusión y el DT del cub. Xavi Hernández, habló de esa posibilidad.



“Sé que Leo nos va a ayudar si decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. En cuanto al tema futbolístico, depende de él. Para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas”, dijo el técnico.



Y agregó: "Que la semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”.

(Sebastián Villa: el nuevo video que lo tiene contra la pared por violencia de género)