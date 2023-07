Lionel Messi no pudo tener un mejor debut en Inter Miami. El '10' argentino, en su primer partido con la camiseta del colero de su zona en la MLS, logró darle el triunfo al equipo del también argentino Gerardo Martino en el juego contra el Cruz Azul por la Leagues Cup.

No en vano, este sábado, la prensa de Argentina destacó el "inolvidable" debut del capitán de la selección campeona del mundo.



"¡Mamita querida! Inolvidable noche de estreno de Messi en Miami. En la última bola, clavó un tiro libre y le dio el 2-1 a Inter sobre Cruz Azul", destacó el diario deportivo 'Olé' en su portada, que dedicó a Messi, con una foto de la 'Pulga' dando el grito de gol con la rosada del Inter.



Y este sábado, el mismo diario, publica en su portal un hecho que no se vio en las cámaras de la transmisión en el país: el vómito de Robbie Robinson, compañero de Messi, en pleno partido.



El vómito que nadie vio en el debut de Messi en Miami

Lionel Messi debuta con Inter. Foto: AFP

Según se ve en un video viral, el debut de Messi tuvo un hecho que no se vio en la transmisión oficial del juego.



En la segunda parte del partido que el Inter le ganó 2-1 al Cruz Azul mexicano, el estadounidense Robbie Robinson sufrió de intensas náuseas.



Al final, no tuvo de otra que vomitar en pleno partido.



Por suerte, el hecho no pasó a mayores y Robinson pudo terminar el partido.



El golazo de Messi

Messi marcó, en el último suspiro del partido, el gol de la victoria del Inter Miami.



Su tanto fue registrado en cámaras ubicadas en distintas oposiciones. Todas las imágenes concuerdan: fue un golazo.

Esta cámara del gol de Lionel Messi es espectacular.pic.twitter.com/L3JEqZcQmp — Andrés Yossen ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) July 22, 2023

