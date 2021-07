Abuelo argentino apunta todos goles de Leo Messi en un cuaderno

El fútbol es uno de los deportes que en el mundo entero sigue despertando miles de emociones en sus seguidores y fanáticos. Ejemplo de ello fue la satisfacción que recientemente recibió Argentina, luego de que su selección ganara la Copa América 2021 tras enfrentarse en la final contra Brasil.



(Le puede interesar: Las nuevas imagenes de James en los entrenamientos del Everton).

¡Hola, Hernán! Me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que haces, por el seguimiento FACEBOOK

TWITTER

Logro que, según expertos en fútbol, no hubiese sido posible sin el liderazgo de Lionel Messi, considerado como uno de los grandes jugadores de los tiempos actuales. Miles de fanáticos siguen de cerca la carrera deportiva de este jugador y celebran cada una de sus victorias.



Sin embargo, un hombre argentino, de 100 años, ha sido catalogado como el fan número uno de este deportista. Don Hernán anota todos los goles del capitán de la ‘Albiceleste’ en una libreta que esta destinada única y exclusivamente para ello.



De acuerdo con el diario ‘Milenio’, el abuelo escribe todas las anotaciones de Messi, no solo las que realiza representando a su nación, también cuando juega con el equipo europeo Fútbol Club Barcelona.



Por este motivo, Julián Mastrángelo, su nieto, viralizó su historia en redes sociales con el fin de darle un especial regalo en su cumpleaños número 100.



Con el apoyo de miles de internautas el video logró ser visto por Lionel Messi, quien al conocer la historia decidió enviarle un saludo especial a su fiel seguidor:



“¡Hola, Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que haces, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!”, dijo.



(Lea también: Rafa Benítez habló de James y Mina).

Ha sido una sorpresa inmensa, gracias por verte de frente. Muchas gracias, Messi, por esto que estás haciendo. Siempre seguiré detrás de ti hasta el final FACEBOOK

TWITTER

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



Julián le mostró el corto video a su abuelo y compartió en sus redes sociales la reacción de este apasionado por el deporte, quien ya ha acumulado más de 730 marcas en su cuaderno anotando no solo la cantidad de goles, también la fecha y el rival al que se enfrentaba.



"Ha sido una sorpresa inmensa, gracias por verte de frente. Muchas gracias, Messi, por esto que estás haciendo. Siempre seguiré detrás de ti hasta el final", dijo el abuelo, quien al inicio se mostró un tanto escéptico, pero luego se emocionó al escuchar su nombre.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



(Nota relacionada: Esperanza Gómez mandó mensaje a Iván Marín tras contagio por covid).



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Viña Machado revela que fue víctima de acoso por parte de un director

Lina Tejeiro recuerda su operación de extracción de biopolímeros