¿Habrá renovación de Messi con el Barcelona? Se acaban los plazos

El último año de contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona ha estado marcado por un tira y afloje entre el jugador y los directivos del club.

Al argentino le quedan 19 días de contrato y aún no se ha concretado la continuidad. La semana pasada se dijo que Messi renovaría por 10 años, de los cuales los dos primeros serían como jugador del Barcelona.



Sin embargo, la renovación aún no se ha concretado y la angustia crece. Sin embargo, todo parece indicar que el tema va por buen camino.



Moisés Llorens, corresponsal de ESPN en Barcelona, aseguró que la firma está cerca de darse y que se trabaja para que esto se dé antes del 30 de junio, para que el jugador pueda concentrarse en su participación en la Copa América.



Jorge Messi, padre y representante del jugador, estaría ya de regreso en Argentina y sería Rodrigo, el hermano del jugador, quien se encargaría de los últimos detalles del contrato.



DEPORTES

