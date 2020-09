Kendra Lust, actriz porno y fan de James, lo felicitó por su fichaje

La llegada de James Rodríguez al Everton despertó la admiración y felicitaciones del pueblo colombiano, de su pareja Shannon de Lima, hinchas del club inglés y de una de sus fans más famosas: la actriz porno Kendra Lust.

Kendra nunca ha ocultado su admiración por el futbolista colombiano. Ambos tienen historia en redes sociales. En un video en el que hizo twerking en el 2018, la estadounidense etiquetó al '10' de la Selección Colombia y desde ahí se siguen en las redes sociales.



Además, el pasado 12 de julio, día de cumpleaños de James, la actriz de películas para adultos aprovechó la fecha para dejarle un mensaje de felicitación:

Happy birthday @jamesdrodriguez hope it was a good 🥳 — Kendra Lust™ (@KendraLust) July 12, 2020

Y no todo se detiene ahí. Con el fichaje de James Rodríguez al Everton, Kendra Lust no podía desaprovechar la oportunidad de enviar un nuevo mensaje. Sin embargo, este solo fue unos emoticones.

