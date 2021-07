Los mejores memes del 'nuevo look' de Pitana en la Sudamericana

Nestor Pitana, el juez argentino que fue muy criticado por su actuación en el juego entre Colombia y Brasil durante la Copa América 2021, reapareció con un ‘nuevo look’ bastante llamativo.



Después de ser blanco de burlas en redes sociales por sus problemas capilares, el argentino sorprendió, en el clásico uruguayo del jueves entre Nacional y Peñarol por los octavos de la Copa Sudamericana, al llegar, literalmente, rapado.



Vale recordar que Pitana fue noticia en Colombia porque, en el partido de la ‘tricolor’ contra la ‘canarinha’ por la fase de grupos de la Copa América, no detuvo el juego cuando la pelota rebotó en su cuerpo.

Aquella controvertida acción terminó en el primer gol de Brasil. Al final, Colombia perdió 2-1 y, como no podía ser de otro modo, Pitana estuvo varios días en ‘el ojo del huracán’.



Y las críticas tras ese encuentro no fueron en vano: Pitana no volvió a oficiar un partido de Copa América y, de hecho, este jueves fue su gran ‘reaparición’ en el panorama arbitral.

Pues bien, parece que los usuarios de redes sociales no han olvidado lo que hizo. Así que aprovecharon su cambio de imagen para pasarle factura con divertidos memes.



Aquí le presentamos los mejores.

Disney: *Compra los derechos de la Copa Sudamericana*



Néstor Pitana: pic.twitter.com/HV7XTZnZTE — CUERVIN🐶 (@cuervin_slo) July 16, 2021

A pesar de que el partido de ayer entre los clubes uruguayos tuvo más de treinta faltas, Pitana no tuvo mucha incidencia. Es más, al final del encuentro tan solo sacó 3 tarjetas amarillas.

Arjen Robben? Nono amigo, yo soy Nestor Pitana pic.twitter.com/VSG73JgJ9Z — gonza 🐔 (@enzoperezoso) July 16, 2021

Pitana ahora es el agente Hank Schrader de Breaking Bad pic.twitter.com/THDQ3UNeju — Martin Mazur (@martinmazur) July 16, 2021

Peñarol, el equipo en el que juega el ex Atlético Nacional de Medellín Pablo Cepellini, venció de visitante a Nacional de Montevideo por 2 goles a 1.

En el reciente clásico uruguayo por Copa Sudamericana, cada equipo marcó un tanto en los minutos de adición del compromiso.

Pitana pelado es Gru pic.twitter.com/SkVSRvOsNC — Muffa (@Muffarini12) July 16, 2021

La cantidad de memes que le han hecho indica que, a pesar del corte de cabello, Pitana no se ha podido ‘quitar el peso’ de la polémica.



No hay que olvidar que, más allá de sus recientes controversias, Pitana ha sido distinguido como uno de los mejores jueces de Latinoamérica.



Precisamente en 2018, tras dirigir la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia, la Federación Internacional de Historia y Estadística lo condecoró como el mejor árbitro del mundo.



Ojalá que aquella distinción no sea cosa del pasado, y el argentino pueda volver a destacar más por su oficio que por su aspecto físico.

