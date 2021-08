Los memes más chistosos de la salida de Lionel Messi del Barcelona

Se acaba una era. Este jueves se conoció que Lionel Messi se va del F.C. Barcelona, poniendo fin la historia que comenzó en el año 2000 con la firma de un contrato en una servilleta. Leo se marcha como el futbolista más grande de su historia y con una serie de hitos deportivos encima.



Y es que el palmarés del argentino habla por sí solo: en 16 temporadas en el primer equipo azulgrana, Messi ha ganado 10 títulos de Liga, 4 de Liga de Campeones, 7 de Copa del Rey, 8 de Supercopa de España, 3 del Mundial de Clubes y 3 de Supercopa de Europa para sumar un total de 35 entorchados colectivos.

Además, el delantero deja el club catalán como el jugador que más veces ha vestido su camiseta (778) y como el máximo goleador de la historia de la institución (672 tantos), lo que a su vez le valió para superar el récord de Pelé en un mismo club (el brasileño anotó 643).



El rosarino se marcha como el máximo goleador de la historia de LaLiga con 474 tantos, el jugador con más Balones de Oro y más Botas de Oro (seis en los dos casos) y como el primer futbolista capaz de marcar cinco goles en un partido de Liga de Campeones (contra el Bayer Leverkusen en 2012).



Sin lugar a dudas, la noticia ha sido un golpe duro para muchos fanáticos del equipo y del jugador por la historia que han construido a lo largo de los años. Sin embargo, en medio de la consternación también ha habido espacio para las risas por medio de los infaltables memes que retratan el sentir de los aficionados con humor.



Estos son algunos de ellos:

Pero no solo la salida de Messi ha sido motivo de risas. También se está hablando sobre la posible reacción de Sergio Agüero al enterarse de la noticia. Recordemos que el Argentino salió del Manchester City rumbo al Barça con la ilusión de jugar con su buen amigo.



De hecho, en múltiples entrevistas, el Kun Agüero había hablado sobre las expectativas que tenía de poder compartir la cancha con Messi jugando para el Barcelona. Lastimosamente, el sueño no se cumplirá.

Leo Messi debutó con el Barça en un partido amistoso en Oporto, el 16 de noviembre de 2003, con solo 16 años y bajo las órdenes de Frank Rijkaard.



Lastimosamente, la relación del delantero con el club y la directiva presidida por Josep María Bartomeu se fue desgastando progresivamente desde la salida de Neymar al PSG en 2017 y estalló en el verano de 2020, cuando después de la marcha de Luis Suárez y una nueva humillación europea, Messi envió un burofax pidiendo dejar el club.



Bartomeu no permitió su salida y el argentino quiso evitar la vía legal, por lo que el futbolista agotó el contrato que le unía al Barça hasta el 30 de junio de 2021.



Una vez expirado el vínculo, el nuevo presidente, Joan Laporta, hizo de la renovación de Messi un asunto capital, pero la maltrecha economía del club no permitió el acuerdo.



Por ello, la historia que comenzó en el año 2000 terminó con un breve comunicado del club una tarde de agosto de 2021: "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales".



