El 29 de marzo, Colombia jugó su última carta para clasificar al repechaje que lo llevaría a Qatar 2022. No obstante, con la victoria del seleccionado colombiano ante Venezuela 1-0, la selección no pudo clasificar a la copa del mundo.



Como es de costumbre, los internautas no dejaron de opinar en redes sociales respecto al desempeño de los colombianos, los venezolanos y los peruanos.

Esto a causa de que el seleccionado colombiano no dependía de solo de su resultado, sino también del partido, que se jugaba en simultaneo, entre Perú y Paraguay.



Sin embargo, la selección peruana logró anotar dos goles en el primer tiempo y estas fueron algunos memes hechos por los usuarios.

Gol de Perú pic.twitter.com/9fLcAhNnjh — Premios Polo Popis (@PremiosPopis) March 29, 2022

Gol de Colombia pero Perú va ganando. pic.twitter.com/vvNfitIFD2 — Alejandro (@diegoalejocm) March 30, 2022

Luego de una pena máxima a favor del seleccionado de Reinaldo Rueda, James Rodríguez fue el encargado de cobrar desde el punto penal. Aunque en un primer momento Wuilker Faríñez, arquero de Venezuela, tapó el gol, este se repitió debido a una falla en el cobro.



En el segundo tiro, Rodríguez anotó gol y la alegría no parecía retornar a los hogares colombianos, debido a su repetición.

Gol de Colombia, James Rodríguez... pero Perú va ganando 2 a 0. pic.twitter.com/HUAaElNWnj — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) March 30, 2022

James metiendo el penal en segunda instancia pic.twitter.com/d9l0R0DaDu — .Francesca. (@LaFrunofila) March 30, 2022

Pékerman abrazando a Ospina y a James y saludando al resto del equipo. pic.twitter.com/og4GodC01P — Lula (@prioritylu) March 29, 2022

Colombia viendo a James cobrar la primera vez // Ah pero la segunda pic.twitter.com/MLD1fi6Z60 — Pau 🇨🇴 || Harry's house (@coacoac20) March 30, 2022

Con la eliminación de la selección colombiana, muchos de los internautas estaban muy tristes debido a que algunos de sus favoritos no tendrían cabida en el mundial.



Además, muchos hinchas estaban enojados debido a que, a pesar del gol, parecía que el mundial se alejaba cada vez más.

Gol de James Rodríguez, pero estamos pic.twitter.com/KQVPOftt5f — diego (@diego1790) March 30, 2022

Cuando celebras el Gol de Colombia 🇨🇴 // pero recuerdas que igual ya están eliminados pic.twitter.com/L4MeANVjUO — Mr. Spoilers (El chisme nos mueve) (@MrSpoiler8) March 30, 2022

Eliminados, No más James Rodríguez y Chao técnicos Colombianos. Se putió esto. 😅 pic.twitter.com/Yj327VTKu1 — Oswaldo López (@oswaldo_lopez10) March 30, 2022

Ni Juanfer ni Borré ni Lucho Díaz ni Falcao van a jugar el mundial pic.twitter.com/wIniMzr8xi — juanma 🤟🏻 (@juanmadeleonn) March 30, 2022

Julián callando bocas // juanfer afuera del mundial pic.twitter.com/2QOhLkYzMs — sapardo (@sapardook) March 30, 2022

no podemos quedar eliminados del mundial si no clasificamos pic.twitter.com/ta7NhxpIhd — EL SÁBADO ECHAN AL CHANCHO CULIAO DE ESCOBAR (@push8pull) March 29, 2022

Con el resultado 1-0, el sueño del mundial se apaga y la Selección Colombiana tendrá que esperar una nueva oportunidad en cuatro años.

