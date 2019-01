Meluk le cuenta...(No es un disparate)

El portugués Carlos Queiroz, el casi nuevo técnico de la Selección Colombia, es un entrenador serio, experimentado, probado y con hoja vida. Está claro que es un profesional capacitado y respetado por su inteligencia, su trabajo, sus modos y maneras en la cancha, el camerino y fuera del estadio; así como por sus resultados.

No es para nada un disparate el que los directivos de la Federación de Fútbol se hayan reunido un par de veces con él y que lo vuelvan a hacer en los próximos días para firmar su contrato.



Es un técnico mundialista para una Colombia que de nuevo es mundialista y que aspira a seguirlo siendo. Queiroz es una elección responsable y sensata.



Es un técnico de equipos muy tácticos, muy ordenados, muy trabajadores, armados seriamente en defensa, muy cerrados, muy cortos y muy contragolpeadores. No ha sido de sostener la pelota ni de volumen de juego. Así fueron su Portugal en el Mundial del 2010 y su Irán en los del 2014 y 2018.



Y cuando se compra maní no se tuestan almendras. Si a Pékerman lo quemaron los pregoneros por “defensivo” contra Inglaterra, por “no tener la pelota”, pues... escoger a un DT como Queiroz es también un acto de independencia de la Federación frente a los falsos profetas que, ojalá, se refleje en un equipo alejado de la prensa oficial, de los oficialistas y zalameros.



Los intelectuales del juego –‘eruditos del concepto’– y los analistas silvestres que solo entienden el fútbol como ofensiva, como ataque (¡muy válido, también, por supuesto!), olvidan que la famosa Selección del ‘toque-toque’ que se inventó Pacho Maturana hace 30 años y que prosiguió ‘Bolillo’ Gómez hace 20, era defensiva al punto que le dijeron que su táctica era la 10-1. Se olvidó, porque la memoria es selectiva, que tenía la pelota pero para defenderse y que cuando quisieron ser ofensivos entre Rumania y EE. UU. lo liquidaron en la primera ronda del Mundial de 1994. Se olvidó que el glorioso 5-0 contra Argentina fueron cinco contragolpes. Se olvidó que los partidos elogiados por todos en la eliminatoria a Rusia fueron en los que hubo menos posesión de bola y que esperando y siendo verticales se gozó el Mundialazo de Brasil.



La hipocresía que existe con el fútbol defensivo es mayúscula: cuando gana Francia el Mundial o el Atlético de Madrid de Simeone, o es campeón la Grecia de la Eurocopa o el Caldas de la Libertadores o el Santa Fe de la Suramericana encerrados, ahí sí es tema de sabios tácticos y se celebra en odas a la estrategia, poemas al orden y baladas al coraje. Es hipocresía, porque cuando se pierde con una apuesta defensiva o se enfrenta a un rival cerrado, maldicen a los ‘avaros y mezquinos’ demonios del antifútbol.



Lo dijo Falcao en Rusia: “Somos un país exigente en cómo se gana. Quizá hay otros en los que no les interesan los medios sino el fin”.



Y para alcanzar ese fin contratar a Queiroz no es, ni más faltaba, un disparate. Y al elegirlo se debe tener siempre en cuenta que el conejo es conejo, aunque digan que sabe a pollo...



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta