Meluk le cuenta... (La Selección está por encima de todos)

Un colega llamó a la redacción del diario hace unos días, preguntó cuál era la postura oficial de EL TIEMPO sobre la continuidad de José Pékerman en la Selección Colombia de fútbol y deslizó el más insólito de los remates: “¿Y por qué no apoyan a Juan Carlos Osorio?”

No tengo la vocería oficial de esta Casa Editorial en este tema. Repetiré aquí la respuesta que se le dio: “Nos da lo mismo que siga o no siga Pékerman o que pongan o no pongan a Osorio”.



En esta columna he dicho varias veces que, por los resultados obtenidos y las circunstancias en las que se lograron, creo, como simple editor de estas páginas deportivas, que lo mejor para la Selección es mantener a Pékerman. Pero si no le renuevan el contrato que vence el próximo viernes, como se siente en el ambiente general, pues tampoco habrá dramas porque la Selección está por encima de todos.



Esto es lo más importante: con Pékerman o sin Pékerman, con estos directivos de la federación o con otros, hay que seguir. Tenemos el ejemplo reciente del expresidente Luis Bedoya, que en plena gestión renunció por el escándalo de corrupción en la Conmebol. Y la Selección siguió, repitió Mundial y en Rusia no hizo el oso.



Insisto, la Selección está por encima de todos, incluso de los jugadores caprichosos y sin autocrítica, que los hay.



Y, por supuesto, está por encima de los periodistas, que quizás por esa vieja idea de tumbar ministros y funcionarios, desde hace más de 25 años hicimos de esto un asunto de amigos y enemigos, de partidarios y opositores de Maturana, ‘Bolillo’, Álvarez, García, Rueda, Pinto, Lara o Pékerman. Y seguramente pasará igual si llega Hiddink o Queiroz o Dalic u Osorio o Pedro o Juan...



Aquí hicieron credo fanático y parcial eso de que la Selección moriría sin el ‘ADN y la identidad’ de Maturana y ‘Bolillo’, sin la calidad serena de Rueda, sin la disciplina de Pinto y sin la renovación de Lara. Igual pasará con Pékerman si se va.



De no seguir, lo lógico es mantener las cosas buenas, empezando por los grandes resultados logrados en contravía del famoso ‘ADN nacional’ –vayan viendo– y por el salto de calidad que le dio al equipo en términos del estatus merecido, con el grupo técnico de especialistas en estándares internacionales de seguimiento estadístico y científico; con concentraciones impecables en infraestructura, logística y privacidad, sin escándalos.



El cuerpo técnico que esté debe mantener la distancia mínima y la equidad máxima en el suministro y acceso a la información para toda la prensa. Ojalá nunca se repita, por ejemplo, el espectáculo de periodistas en charlas tácticas de la Selección.



Hay también que corregir factores como el aislamiento casi total de la Selección de los hinchas, así como el misterio extremo que hay en casi todos sus actos, empezando por el anuncio de las convocatorias (que todos los seleccionados dan con semanas de anticipación), y la falta general de comunicación oportuna y precisa. Esa mudez abre espacio a todas las especulaciones.



¡Ah! Los ‘microciclos’ son pura demagogia y contentillo para empresarios y equipos. Eso no lo hace ninguna de las grandes selecciones del mundo. No hay tiempo. No se traguen ese vidrio. El seguimiento es la clave.



Que si debe jugar al ataque o la defensa, o con pases cortos o largos es pedir el café negro o con leche.



Los resultados de Pékerman han sido muy buenos, los mejores de Colombia en la historia mundialista, pero eso no significa que si se va o si lo sacan se acabe el mundo.



La Selección está por encima de los directivos, del técnico, incluso de los jugadores y, obvio, de la prensa y los periodistas que piden que se haga campaña por

un entrenador...







GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta​