Meluk le cuenta (¿Qué es la transición en el fútbol?)

Ya lo he dicho antes: hay palabras, términos, incluso conceptos que se ponen de moda en el fútbol y que se repiten muchas veces porque todos lo dicen, porque hay que aparentar ‘sabiduría’, porque da caché... Aquí, en esta columna, ya hemos hablado de varios de ellos, como el famoso bascular o la tan mentada intensidad.

Como en la vieja Plaza Sésamo, la palabra de hoy es... ¡transición!

¿Qué es la transición en el fútbol? Simple, bien básico: es el momento justo, el instante en el que se pasa de defensa a ataque cuando se recupera el balón, o el momento en el que se pasa de ataque a defensa cuando se pierde la pelota.



Ojo, repito eso: el instante, el momento. La transición es veloz como un tronar de dedos, como el flash de un relámpago. Por esa condición hay autores que, por un lado, aseguran que la transición, sea para atacar o para defender, es una trabajo que se le enseña a los jugadores hasta que lo hacen de manera automática. Otros, por la misma condición de velocidad, afirman que hace parte del instinto natural de los futbolistas.



Algunos de los más grandes entrenadores del momento lo explican a su manera. José Mourinho lo ha repetido varias veces: “Los dos momentos más importantes del juego son el momento en que se pierde la pelota y el momento en que se gana. Las transiciones se han vuelto cruciales. Todos dicen que el juego de equipo gana partidos, pero creo que se trata de transiciones”.



Jurgen Klopp, por su parte, afirma: “El fútbol se trata de velocidad. Es un juego de transiciones. El mejor momento para ganar la pelota es inmediatamente después de que tu equipo la haya perdido. Si recuperas el balón en la parte alta del campo y cerca de la portería, es solo un pase, y ese pase se convertirá en una oportunidad realmente buena la mayoría de veces. Ningún creador de juego en el mundo puede ser tan bueno como una recuperación tras pérdida de balón del rival en tres cuartos de cancha”.

Jurgen Klopp Foto: AFP



Lo mismo opina Pep Guardiola: “Mis jugadores deben querer tener la pelota siempre. Si no la tienen, deben perseguirla como perros de caza para recuperarla rápido y cerca del arco rival, pues estamos más cerca del gol”.



Tengan cuidado que hay quienes aseguran que hay transiciones lentas, medias, rápidas; que las hay de creación y de finalización; que son zonales, posicionales y numéricas (por la cantidad de jugadores), que hay transiciones en jugadas de pelota quieta a favor y en contra, que patatín y patatán...



En esa línea, por ejemplo, Germán y Gonzalo Idoate, académicos y teóricos españoles, aseguran que las transiciones ofensivas “no pueden superar de ocho a diez segundos de tiempo y no pueden superar los seis pases, pues con más toques se da tiempo al equipo contrario, que no tiene el balón, a organizarse defensivamente”.



Ahora: ¿es lo mismo una transición ofensiva que un contragolpe? Se tiende a creer que todo contragolpe es una transición. Técnicamente no es la misma cosa. La diferencia, como en todos estos asuntos teóricos –que, en verdad, bien pueden ser hasta inútiles–, es sutil.



El contrataque ahora se entiende como una parte de la transición ofensiva y se considera como un principio estratégico definido por la táctica, es decir, por la ubicación predeterminada de los jugadores en la cancha.



Así las cosas, no se enreden: transición en el fútbol es recuperar la pelota y, de inmediato, atacar; transición es perder la pelota y, de inmediato, defender. Eso es todo.



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

