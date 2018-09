Meluk le cuenta... (Silencios y verdades a medias)

Saber la verdad, pero callarse para mirar hasta dónde llega es también una manera de mentir.



Y en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) han callado mucho. Ese ha sido su peor error. Su silencio no ha sido prudencia. El silencio ha sido su arma. Sacar a Pékerman es lo de menos. Lo sacaron y en eso no se puede equivocar nadie, seguro.

Jesurún, Vélez, González Alzate, Pineda, Pastrana, Cogollo y Arce, los directivos de la FCF, tienen como una de sus principales funciones escoger al técnico de la Selección.



Y quienes deciden asumen la carga de esa responsabilidad, del acierto o del error. El DT no se escoge por votación popular. Tampoco, pues. En eso tampoco nos vamos

a engañar.



Pero ese silencio, ese callar, ese decir verdades a medias es innecesario, genera aún más desconfianza y enturbia un ambiente que, de entrada, ya estaba enrarecido.



Decidieron hacerlo así y lavarse las manos forzando a Pékerman, a quien le pusieron todas las ‘anticondiciones’ para que se fuera. Le abrieron la puerta y lo fueron empujando.



No terminaron en buenos términos. Se dijeron cosas feas de lado y lado y con volumen alto.



La FCF cantó con José Alfredo Jiménez: “Te vas porque yo quiero que te vayas”. Tal cual. Era tan fácil ser simples, directos, claros y dejar tanto cálculo.



No contentos con eso, el presidente Jesurún aseguró que no tenía nada planeado ni pensado para el reemplazo, cosa que tampoco es correcta. El mismísimo Juan Carlos Osorio, el técnico que tenía la bendición de González Alzate y, por él, la de otros dirigentes, dijo en declaraciones que adelantó El Colombiano, de Medellín, que los directivos “ojalá cuenten realmente lo que pasa” y que, palabras más, palabras menos, Jesurún había mentido. Y lo dijo en la víspera de presentarse como DT de Paraguay.



Jesurún replicó: “Yo con el profesor Osorio no he hablado y el comité ejecutivo no tiene ninguna autorización para contactarlo. Eventualmente, algún miembro pudo hacerlo, pero no hay nada oficial”.



Así las cosas, ‘eventualmente’ el cojo no cayó de primero. Hay muchas maneras de atacar la realidad, con silencios cómplices y verdades a medias.



Y eso todos bien sabemos lo que es.

GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En twittter: @MelukLeCuenta