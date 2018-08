Meluk le cuenta... (Lezcano y Pékerman)

Al contrato de José Pékerman como técnico de la Selección Colombia le quedan 10 días de vigencia y su permanencia es un enigma, a pesar de ser el entrenador con mayor continuidad al mando del equipo nacional y que su gestión está llena de éxitos innegables, incluyendo el más importante de toda la historia del fútbol colombiano: el paso a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

El tema público de discusión se redujo a Pascual Lezcano, el representante del entrenador que asumió las funciones de gerente general (más que deportivo) de la Selección. Sobre él, periodistas y otros empresarios y agentes de futbolistas han esparcidos versiones de utilizar al equipo como plataforma de lanzamiento de jugadores para valorizarlos, abrirles espacio en el mercado internacional y lucrarse con sus transferencias. También que, supuestamente, pacta los partidos amistosos para obtener más ventajas económicas.



Afirmar que Lezcano es corrupto y torcido es asegurar que Pékerman es corrupto y torcido. Lezcano no puede valorizar a un jugador en la Selección si el técnico no lo convoca y no lo pone.



Las pruebas para sostener tales afirmaciones, sin embargo, no se revelan. Varios colegas muy serios me han asegurado que las tienen, que son firmes e inmejorables, pero que no las publican por diferentes motivos.



Yo, que debo ser el peor periodista del planeta y sus alrededores, no he podido conseguirlas. Aquí, en estos años, hemos indagado en varios clubes de origen y destino de algunos de los futbolistas que supuestamente han sido beneficiados, pero no obtuvimos pruebas ni testimonios que vinculen a Lezcano con esos fichajes. Tampoco obtuvimos recibos de consignaciones o documentos bancarios.



Por eso, pido a todo el que tenga una prueba, al que quiera dar su testimonio veraz en este asunto poniendo la cara, ya sea jugador, familiar, empresario o directivo de club, que nos contacte de inmediato en EL TIEMPO para recibir la información, confrontarla y verificarla.



Cuando los empresarios han llamado a contar que a tal jugador le piden que firme su representación con Lezcano para ser convocado a la Selección o que a tal otro le cobran una plata para ser parte del equipo, no permiten que se revele su identidad. “¡Uy, no! Publíquelo como cosa suya, pero no me nombre…”.



Se viene diciendo que a Pékerman le pondrán dos condiciones para seguir en la Selección: sacar a Lezcano y que no cobre ni un centavo más porque, cuentan, la Federación de fútbol no tiene más recursos, a pesar de que acaba de firmar un nuevo contrato de TV que incrementó a ¡40 millones de dólares! por cuatro años.



De ser ciertas esas limitaciones, no admitidas públicamente por los máximos dirigentes de la Federación, sería una manera de despedir a Pékerman lavándose las manos frente a la opinión pública, que, según todos los sondeos, respalda la continuidad del entrenador con índices de entre el 65 y el 70 por ciento de favorabilidad.



Y en esta feria de versiones y contraversiones, el viernes pasado se aseguró que los máximos directivos de la Federación le darían luz verde a la continuidad de Pékerman porque “no resisten un escándalo más”. Cabe recordar que los ‘federativos’ se defienden de las acusaciones de participación y/o tolerancia en la reventa de boletas de la eliminatoria por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio les formuló pliego de cargos y la Fifa les abrió investigación en su comité de ética.



Y mientras todos nos desgastamos en si Lezcano esto y aquello, o si tal y Pascual, nos olvidamos de que el DT que hay que ratificar o dejar ir es José Néstor Pékerman, un hombre respetado y querido por varias de las más importantes selecciones de fútbol y el que más ha estado y con mejores resultados al frente de la Selección.





Meluk le cuenta…







GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta​