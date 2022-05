La federación estadounidense de fútbol (USSF) anunció el miércoles un acuerdo "histórico" con las asociaciones de jugadores que formaliza la igualdad en la paga entre los equipos nacionales femeninos y masculinos.

Los logros de este convenio colectivo "son un testimonio de los increíbles esfuerzos de las jugadoras de la WNT (selección estadounidense femenina de fútbol) dentro y fuera del campo", indicó su capitana, Becky Sauerbrunn.



Asimismo, dijo esperar que el acuerdo "sirva igualmente como base para continuar el crecimiento del fútbol femenino tanto en Estados Unidos como en el extranjero".

Gran logro

El acuerdo, que se extiende hasta 2028, también busca mejorar "la salud y la seguridad de los jugadores, la privacidad de los datos y la necesidad de equilibrar las responsabilidades entre el club y el país", dijo la USSF.



La estrella femenina Megan Rapinoe, con reputación de dura defensora de causas de justicia social, incluida la igualdad salarial y condiciones para ella y sus compañeras de equipo, dijo en febrero que un acuerdo implicaría "un cambio de US Soccer para mejor".



El defensor central Walker Zimmerman, integrante de la asociación de jugadores del equipo masculino, saludó el acuerdo y dijo esperar "que esto despierte a otros sobre la necesidad de este tipo de cambio".



"Dijeron que la igualdad salarial entre hombres y mujeres no era posible, pero eso no nos detuvo, seguimos adelante y lo logramos", agregó.

💬 "Gracias a todas las que han venido antes y a las que están aquí ahora. Increíblemente orgullosa hoy", señalaba Megan Rapione tras ver cómo se ha conseguido la igualdad salarial entre las selecciones de fútbol masculina y femenina de Estados Unidoshttps://t.co/Xu5Rw3zQfn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 18, 2022



