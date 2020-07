'Esperamos de 4 a 8 por ciento de positivos asintomáticos': FCF

Este viernes el médico de la Federación Colombiana de Fútbol, Gustavo Pineda, dio detalles sobre la implementación del protocolo de bioseguridad para la reactivación gradual del fútbol colombiano. Entre varios temas, precisó que el protocolo involucra a 1.500 personas y que el estimado es que no se supere el 8 por ciento de positivos asintomáticos en el tamizaje inicial.



"Hay clubes que ya empezaron con las pruebas PCR que son válidas 14 días y seguimos con las serológicas, y de ahí en adelante todos serán en tiempos coordinados", dijo.



Agregó que entre el 28 y el 29 de agosto se tiene contemplado volver a la competencia, de acuerdo a la autorización del Gobierno.



Estas fueron sus respuestas a algunas de las inquietudes formuladas por periodistas de todo el país.

Equipos como Nacional, Cali Tolima ya adelantaron sus pruebas. ¿Son válidas?

Esas pruebas tienen validez. Solo se me comunicaron las de Nacional y Tolima. Hemos tenido contacto directo con los otros equipos. Las pruebas no son inválidas, eso es ridículo. Son válidas. Se hace un tamizaje en Nacional con dos resultados positivos. En Tolima, de 37, todos negativos. Está de acuerdo a lo que esperamos, que en el tamizaje inicial de un 4 a un 8 por ciento de positivos asintomáticos, y eso lo da un resultado de 80 personas. Lo que sigue son las prueba PCR que tienen validez de 14 días, desde el 29 de junio al 12 de julio. Los que se adelantaron en las pruebas PCR deben hacer las pruebas serológicas para la autorización de entrenamientos en la fase de grupos.



¿Qué pasa si hay un positivo en fase de competencia?

Seguir los lineamientos del gobierno, cómo se aísla a la persona y el cerco epidemiológico.



¿Qué opina de la extrañeza del ministro de Deportes por la decisión de que cada equipo debe escoger su laboratorio?

Es más fácil controlar un solo laboratorio que 36, lo que pasa es que en la invitación que se hizo no hay un laboratorio nacional que cumpla con los requisitos financieros y el retorno de las pruebas.



¿Cómo garantizar que todos los laboratorios sí cumplan los requisitos?

El Instituto de Salud emite una circular certificando que el Instituto verificó que ese laboratorio cumple con los procesos, las máquinas, los químicos que se necesitan, con el personal que toma la muestra y la bacterióloga; los laboratorios que tienen certificado deben tener bacteriólogo, que es el que hace la lectura. Estos tienen requisitos, reglamentos, las pruebas tiene autorización del Invima, son certificadas, con especificidad. Contamos con que al tener el respaldo del Instituto Nacional de Salud estamos respaldados por ese lado.



¿Qué pasa con los árbitros?

En el tema árbitros, ellos están con sus entrenamientos virtuales y en casa, esperamos cómo evoluciona el tema de la pandemia y las fases 4 y 5 de competencia, sujetos a la autorización del gobierno.



¿Qué pasa si se supera el 8 por ciento de positivos?

Esperar que no nos pase. Llevamos planificando esto desde mediados de mayo. En caso tal, solo podemos seguir los lineamientos del Gobierno, ir aislando, poniendo en cuarentena a cada persona. Por eso insistimos en el tema del cerco, hay que educar, certificar, capacitar al personal.

¿Al fin van a jugar en una sede o en cada ciudad?

Tenemos un esquema de propuesta desde una sede a sedes regional. Esas propuestas cuando se haga la asamblea, ellos tienen que tomar en consideración esta situación, dependiendo del tipo de torneo.





