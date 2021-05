Médico de Maradona rompe su silencio: críticas y disculpas

Leopoldo Luque, el médico imputado en el caso de la muerte de Diego Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre, rompió su silencio y se refirió al informe médico en el que él quedó muy mal parado.

Tiene "errores conceptuales muy marcados" y está "llena de sesgos", fue lo primero que dijo Luque en Telefé Noticias, y por eso pidió un nuevo peritaje.



"Yo no quiero desligarme de la responsabilidad. Lo que tampoco quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí", dijo.

Primera imagen de Diego Maradona, después de su operación y junto a su médico Leopoldo Luque. Foto: Instagram Leopoldo Luque



También aseguró que que no confía en la junta médica. "En la justicia confío, en la junta no confío. Me encantaría, sin descalificarlos, que tengamos la posibilidad de que esto sea evaluado por más profesionales".



Sobre sus dudas con la Junta Médica, dijo: "Hay errores conceptuales muy marcados... La medicina hoy en día se basa en la evidencia, en lo que se pueda demostrar... y se llegó a un punto donde justifican cualquier cosa. Ahora, esa justificación tiene que ser analizada rigurosamente. El análisis de la pericia médico-oficial, está llena de sesgos. Fue un evento agudo repentino", aseguró.



El médico Luque también fue consultado por los audios que han salido a la luz sobre sus conversaciones antes de la muerte de Diego, a lo que respondió que no pensaba realmente que fuera a morir.

El objetivo era asustarlo. A él y a la gente que está alrededor para lograr un beneficio para Diego FACEBOOK

"El objetivo era asustarlo. A él y a la gente que está alrededor para lograr un beneficio para Diego. Nadie lo interpretaba como una posibilidad real", dijo.



Sobre esos audios, Luque le pidió perdón a los familiares de Maradona. "Lo poco que puedo escuchar (por lo que se encuentra en los medios) es de lo que me avergüenzo. Es lo que quieren mostrar, pero borran toda una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y pido perdón, tanto a la familia como a la gente que lo quería mucho. Pero espero que en algún momento me devuelvan el celular, tengo muchos mensajes cariñosos de él para conmigo", señaló.

Finamente se refirió a la posibilidad de ir preso. "Todo el mundo sabía del problema. Vos podés elegir hacerte cargo del problema o tirárselo a otro. Todo el mundo sabía de los problemas. La familia también. Ahora, vos tenés gente que lo puede ayudar, o gente que critica solamente. Todos sabemos lo que busca esa gente que sale en la tele... yo no lo tengo. Me podés investigar mis cuentas bancarias. Yo a Diego no le robé, no lo usé", dijo.



DEPORTES

