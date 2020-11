Se defiende el médico de Maradona: 'No hubo un error'

Leopoldo Luque, el médico de cabecera del ídolo deportivo Diego Maradona, quedó este domingo en el ojo del huracán por presunta negligencia en los cuidados del ídolo argentino, fallecido el miércoles a los 60 años de una crisis cardíaca.



De inmediato, Luque salió a aclarar todas estas acusaciones y se defendió al igual que todos los procedimientos que se ejecutaron para mantener estable a Maradona, luego de su operación en la cabeza.



"Es mentira que la Clínica (Olivos) recomendó no externarlo. No hubo un error médico de parte de nadie. Diego tuvo un ataque cardíaco. En un paciente con las características de él es lo más común del mundo que muera así. Se hacía todo lo posible para disminuir ese evento. La Clínica actuó perfecto. Lo operamos, estuvo en condiciones de alta, lo retuvimos un poco más, pero me dijeron: "Esto no es un centro de rehabilitación, es un centro de patología aguda". Yo extendí todo lo que pude la internación", dijo en entrevista con TN.

Luque afirmó, una y otra vez, que la muerte de Maradona fue un hecho fortuito y que nadie tuvo la culpa. "Acá no hay decisiones. Yo no decido hoy te vas. Acá hay criterios médicos. En 48-72 horas puede haber alta. No hubo un error médico, lo de Diego fue un hecho fortuito. Es un hecho que podía pasar. Se hacía todo lo posible para evitar eso".



Por otro lado, Luque narró lo difícil que se vivió con Maradona y esos instantes en los que el exjugador no quería compartir nada con nadie, ni con su familia.



"¿Quién era el único que podía estar ahí adentro? Yo. Entré y me dijo: 'Luque déjame tranquilo, dale' Yo le decía que se levante. Diego no quería ni recibir a las hijas. Y ese día me echó. Pero yo 'lo banqué' porque lo quería, porque sabía que necesitaba ayuda y sabía que quizá era el único que tenía un chance para que me des bola. Todo lo que hice yo es de más, nunca hice de menos. Lo que hice fue una contención", comentó.



Además, Luque fue claro sobre las críticas: "Que hablen las estupideces que están hablando, les aseguro que al que más le duele es a Diego. Era un paciente de alta, todo lo que se logró de ponerle una enfermera era de más, necesitábamos el consentimiento de Diego. El alta neuroquirúrgica lo tenía. El resto son sugerencias y el paciente tiene que tener voluntad".



Sobre si existió algún responsable de la muerte de Maradona dijo: "No sé de quién es la responsabilidad. Él es un paciente en condiciones de alta. Debía permanecer en una clínica de rehabilitación, pero él se negó. Logramos que tuviera una enfermera, pero él se podía ir caminando de la clínica, nadie tenía que firmar".



Finalmente entre lágrimas afirmó: "Pienso muchas veces, me gustaría que él esté acá. ¿Reprocharme? No sé, él quería una vida que era mala, yo quería acompañarlo, lo saqué pelotear, no quería, lo quise traer a mi casa. Él extrañaba mucho a los papás. Volvería a hacer todo esto, reprochar no me reprocho nada, estoy muy orgulloso de lo que hice por Diego y por su familia".



