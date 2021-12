El cardiólogo Roberto Peidró, quien trata a Sergio "Kun" Agüero desde 2004, afirmó que el mal que aqueja al delantero argentino y que lo llevó a anunciar este miércoles su retiro del fútbol profesional no fue causado ni por el covid ni por las vacunas contra el coronavirus.



"El covid no tuvo nada que ver, la vacuna del covid tampoco tuvo nada que ver. Absolutamente nada que ver", afirmó Peidró en declaraciones a radio Millenium tras el anuncio del jugador del Barcelona que deja de "jugar al fútbol profesional" por sus problemas cardíacos.

El caso de Agüero

Sergio Agüero en su despedida junto a Joan Laporta Foto: AFP

Agüero había dado positivo de coronavirus por lo que perdió 10 partidos con el Manchester City entre enero y febrero de 2021.



El médico explicó que después de que Agüero, de 33 años, se sintiera mal en la cancha el pasado 30 de octubre, se le realizaron estudios y se le detectó que "tiene en una zonita del corazón una muy pequeña cicatriz, de menos de un milímetro, por el que hace como un cortocircuito y larga esas arritmias", explicó.



"Lo que se le hizo con un cateterismo es quemarle esa zona de donde salían las arritmias, pensamos que esto va a andar muy bien y va a solucionar el tema pero la cicatriz la va a seguir teniendo", indicó el cardiólogo, que dijo hablar con la autorización del futbolista.

El consejo médico

"El consejo nuestro es que no debería hacer un deporte de alto rendimiento que implique un estrés físico y mental tan importante durante varias horas al día. Puede hacer deportes, va a hacer una vida normal de cualquier persona normal pero los futbolistas viven otra vida", advirtió.



Afirmó esa recomendación médica "porque el 'Kun' tuvo una arritmia que no es de las más benignas. Después de mucho discutir entre los médicos le dijimos que lo más conveniente sería no arriesgarse. Con una carrera extraordinaria, menos campeón del mundo (con la selección argentina) llegó a todo, ¿para qué arriesgarse?", lanzó el profesional.



Contó que empezó a tratar a Agüero en 2004, cuando el delantero jugaba en Independiente de Argentina y sufrió unas palpitaciones. En aquel momento "le quemamos esa arritmia. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con ésta. Esa arritmia está perfecta ojalá hubiera sido esa porque era más benigna".





AFP

