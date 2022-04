Deportivo Independiente Medellín (DIM) tuvo que mudarse a la ciudad de Pereira para recibir este martes al necesitado Internacional de Porto Alegre, que llega al partido por la tercera fecha del Grupo E con apenas dos puntos y la obligación de reaccionar en la Copa Sudamericana en la nueva era de Mano Menezes.

Medellín, local en Pereira

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Felipe Cadavid (der.), capitán del Medellín. Foto: Luis Robayo. AFP

El elenco antioqueño eligió el estadio Hernán Ramírez Villegas como el escenario para continuar su participación en el torneo continental por los conciertos programados en el Atanasio Girardot, el fortín en el que está invicto en los tres torneos que está disputando.



"La cancha de Pereira es muy linda y está en buenas condiciones; así que si nosotros somos visitantes, ellos también. Vamos a jugar con la misma energía. No creo que tengamos dificultades. Queríamos estar en el Atanasio, pero el equipo es fuerte y está bien", expresó el técnico del DIM, el uruguayo Julio Comesaña.



Medellín, que está a un paso de clasificar a las finales de la liga colombiana tras remontar 2-3 en su visita a Bucaramanga el fin de semana, lidera con cuatro puntos su grupo de Sudamericana luego de empatar 3-3 con el Guaireña paraguayo en Asunción y de vencer 2-1 en casa al 9 de Octubre ecuatoriano.



(No deje de leer: Freddy Rincón: el emotivo mensaje de agradecimiento nacional en su tumba).



Para medirse ante el 'Colorado', que vive uno de sus peores inicios de temporada y que debió sustituir al entrenador uruguayo Alexander Medina, el 'Poderoso' ya dispone de su arquero estelar Andrés Mosquera Marmolejo y del defensa Víctor Moreno, quienes superaron sus lesiones y estarán en los citados para el juego.



En medio de su urgencia de victoria para mantener firmes sus opciones de clasificar, el Inter llega revitalizado a esta contienda gracias al triunfo 0-1 ante Fluminense en la liga brasileña. Lo venció en el Maracaná con la anotación de Alemão, en el estreno del exseleccionador brasileño Mano Menezes, quien fue nombrado hace apenas cinco días.



"Es importante empezar y construir victorias, aunque aún no sean con un fútbol tan vistoso. Eso da confianza", dijo el estratega, y confirmó que por desgaste físico, el defensor Rodrigo Moledo quedó fuera del partido por la Sudamericana, así que posiblemente el uruguayo Bruno Méndez jugará junto al argentino Gabriel Mercado.



El histórico equipo brasileño, que llegó el domingo a Bogotá y tendrá su último entrenamiento en Armenia antes de moverse a Pereira, empató 2-2 en su visita a 9 de Octubre de Guayaquil y luego cedió sorpresivamente en Porto Alegre un empate 1-1 ante el debutante Guaireña.



Medellín se medirá por primera vez en torneos Conmebol con Internacional, campeón de la Sudamericana en 2008, de la Libertadores en 2006 y 2010 y del Mundial de Clubes de 2006.



(Siga leyendo: Luis Díaz y su gran asistencia para el segundo gol del Liverpool: video).



Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Árbitro: Nicolás Lamolina



Hora: 7:30 p.m.



TV: Directv