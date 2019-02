Medellín abre la Copa Libertadores para Colombia

Independiente Medellín, que pasa por un mal momento y aún no ha logrado ninguna victoria en el torneo colombiano, debuta este miércoles en la Copa Libertadores y será el primero de los equipos nacionales en hacer presencia en los torneos de Suramérica. Su rival será el Palestino, de Chile, que recibe al subcampeón actual del país.

El duelo de ida se disputará en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago, propiedad de la Universidad Católica, pues las modestas instalaciones del Palestino, en el barrio de La Cisterna, no cumplen los requisitos para recibir partidos de campeonatos internacionales.

El partido de vuelta se jugará el 12 de febrero en Medellín, y el ganador de la serie se enfrentará en la tercera fase con el vencedor de la llave entre el São Paulo y el Talleres argentino. Palestino se encontrará con un rival que, no obstante haber sido finalista del último campeonato colombiano, pasa por una mala racha en el arranque del nuevo torneo, con un empate y dos derrotas.



Independiente Medellín ha incorporado siete nuevos jugadores esta temporada, y el equipo está aún en una etapa de ajuste, pero el técnico Octavio Zambrano no puede permitirse más tropiezos este inicio de año.



El otro equipo colombiano implicado en la segunda fase de la Libertadores es Atlético Nacional, que alcanzó los octavos de final en 2018 y cerrará la parrilla semanal el jueves en duelo fronterizo contra el venezolano La Guaira. Este será el primer partido en toda la historia del certamen que será transmitido únicamente por Facebook.



La red social pasará ambos juegos del cuadro 'Verdolaga' contra los venezolanos por la segunda fase del certamen.



Por su parte, Once Caldas arrancará su participación en la Copa Suramericana mañana al enfrentar al Deportivo Santaní, de Paraguay.



El portero de ese país, Gerardo Ortiz, encabeza la nómina viajera del equipo de Manizales, que ya está en Asunción para el juego de la primera fase de la competición.



Entre los viajeros sobresalen el extremo venezolano Marcelino Carreazo, de 19 años; el centrocampista Juan Pablo Nieto, de notables actuaciones en 2018, y el creativo Javier Reina, uno de los fichajes del Once para esta temporada. También se destacan los veteranos centrales Diego Peralta y Andrés Correa.



