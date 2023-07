Deportivo Independiente Medellín empezó con 'pie izquierdo' en la era de Alfredo Arias. El equipo antioqueño cayó 0-1 en casa frente a San Lorenzo de Almagro, de Argentina, por el partido de ida de la Copa Sudamericana y enredó su futuro en el segundo torneo del continente.

El gol que tiene en vilo al Medellín en Copa Sudamericana

Acción del juego entre Medellín y San Lorenzo. Foto: AFP

El duelo, disputado en el estadio Atanasio Girardot, estuvo marcado por la expulsión en el primer tiempo de Edwuin Cetré, del conjunto colombiano, lo que desequilibró la balanza a favor de los argentinos que, sin atacar mucho, lograron llevarse una victoria valiosa.



En los primeros minutos, los anfitriones se apostaron sobre el terreno rival y trataron de hacer daño por los costados con los escurridizos extremos Cetré y Deinner Quiñones. Los visitantes, entre tanto, se replegaron y atacaron muy poco. Sin embargo, el encuentro cambió al minuto 30 con la expulsión de Cetré, quien había sido amonestado pero tras una revisión del VAR vio la tarjeta roja por una falta muy fuerte sobre Malcom Braida.



Los argentinos, dirigidos por Rubén Darío Insúa, se hicieron del balón, aunque no fueron muy profundos.



La única oportunidad clara llegó en el cierre del primer tiempo cuando en un tiro de esquina el atacante Iván Leguizamón mandó un centro rastrero que el central Gonzalo Luján no pudo rematar, pese a que llegaba solo.



En la etapa complementaria, San Lorenzo mantuvo el dominio, liderado en ataque por Braida y Nahuel Barrios. No obstante, el equipo tuvo muchas dificultades para crear peligro en la portería del colombiano Andrés Mosquera.



El DIM, entre tanto, apeló a la velocidad de Quiñones y del extremo Juan Cuesta, que ingresó en el segundo tiempo, para tratar de hacer daño, pero tampoco fue muy profundo.



Los dirigidos por Insúa jugaron cada vez más cerca de la portería de Mosquera y llegaron al gol al 66 cuando Leguizamón recuperó un balón en terreno contrario y, trastabillando, habilitó al Bareiro que venció la resistencia del guardameta local con un zurdazo.

Gol de San Lorenzo



Adam Bareiro pone el primero en el Atanasio a los 22 del ST.



DIM 0-1 San Lorenzo



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en #StarPlusLA. pic.twitter.com/kK3Dq2KASt — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 13, 2023

Al final, el Medellín solo tuvo una oportunidad clara, con un cabezazo en un tiro libre de costado del central Jhon Palacios que pasó desviado, y tendrá que remar contracorriente la próxima semana en El Nuevo Gasometro de Buenos Aires. El ganador de esta serie enfrentará en octavos de final al Sao Paulo.

La vuelta será el próximo miércoles, a las 7 p.m., en Argentina.

DEPORTES

*Con EFE