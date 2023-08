Kyllian Mbappé se ha quedado fuera de la lista de veinte jugadores seleccionados para el primer duelo liguero del Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, en la que tampoco aparece el brasileño Neymar.

Mbappé, marginado del debut del PSG en la Liga

Kylian Mbappé Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

El PSG se enfrentará en casa al FC Lorient, a partir de las 21 horas (19 horas GMT), para empezar a mostrar el tono del conjunto parisino a las órdenes del entrenador español, pero el debut liguero viene marcado por un mercado de fichajes que está siendo más que turbulento en el Parque de los Príncipes.



En pleno culebrón sobre el futuro del Mbappé, que no está dispuesto a ceder en su intención de quedarse un año más antes de salir libre de París, la ausencia de la gran estrella gala en la lista de convocados eleva un escalón más la presión para que, descartada la opción de que renueve más allá 2025, el delantero se vaya este mismo verano. Menos sorprendente es la ausencia de Neymar, a quien el club ya dijo que no cuenta con él para esta temporada, al igual que ocurre con otros jugadores, como el italiano Marco Verratti, igualmente no convocado para el partido ante el Lorient.



Además de su potencial salida, Neymar había aparecido en el parte médico comunicado el viernes por el club como en proceso de recuperación de un "síndrome viral", lo que había hecho que se entrenara en sala, en vez de con el resto del grupo.



Sí están en la lista algunos de los refuerzos que el PSG fichó este verano, como el español Marco Asensio o el portugués Gonçalo Ramos.



También es el caso del portero español Arnau Tenas, aunque salvo sorpresa lo verá desde el banquillo.



No llegó a tiempo para este partido la incorporación del atacante francés Ousmane Dembélé, oficializada esta misma mañana pese a que su llegada desde el Barcelona se daba por casi hecha desde hace días.



La lista de convocados por Luis Enrique la completan Keylor Navas; Achraf Hakimi; Manuel Ugarte; Marquinhos; Fabian Ruiz; Danilo Pereira; Vitinha; Lee Kang In; Lucas Hernandez; Cher Ndour; Carlos Soler; Layvin Kurzawa; Warren Zaïre-Emery; Ismaël Gharbi; Milan Skriniar; Hugo Ekitike y Gianluigi Donnarumma.

