Mbappé rompe su silencio sobre su futuro: 'Creo que para la Eurocopa todo estará resuelto'

Kylian Mbappé rompió su silencio. Luego de meses sin hablar ante los medios de comunicación,y en medio de la incertidumbre sobre su futuro, el estelar jugador francés volvió a dar declaraciones, antes del partido entre Francia y Alemania de este sábado.

Por supuesto el tema central fue su futuro, qué pasará en su carrera y dónde jugará. Sin embargo, el francés fue contundente al expresar que no tiene nada definido.

“No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar... El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar", dijo a la prensa.

"He dicho que no es un problema. Estamos en un sprint final. La idea de hacer un triplete es más importante que si me quedo o no. Estamos muy centrados en eso”, aclaró el jugador.

Eso sí, anunció que antes de la Eurocopa tendría su futuro resuelto. “Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces todo estará resuelto. Estoy concentrado en la selección”.

Preguntado acerca de si esa incertidumbre le afecta, respondió con otra pregunta al periodista: "¿Cuando ves mis últimos partidos, ves a un tipo perturbado?". "Estoy concentrado en el próximo partido. Todo lo que ha pasado en las semanas pasadas me he concentrado en rendir. Lo que pasa fuera, se queda fuera", aseguró

Otro de los temas clave fue sobre la posibilidad de que dispute los Juegos Olímpicos con Francia, a lo que comentó: "Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que es un acontecimiento que no depende de mí. La decisión final siempre es de la misma persona. No puedo opinar. Tomo distancia de las situaciones. Si no lo hiciera, aceptaría y haría lo que me dicen”.

