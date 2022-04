Kylian Mbappé recibió 10 votos en el pueblo francés de Tallenay en las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo y que venció el liberal Emmanuel Macron frente a la ultraderechista Marine Le Pen, informó este martes la prensa francesa.

Los votos por Mbappé

El curioso sufragio en favor del futbolista del PSG, considerado nulo por no ser uno de los dos candidatos oficiales, fue desvelado por el diario 'L'Est Republicain'.



Todavía se desconoce la intención de los votantes con este gesto. Sobre todo porque los votos se dieron en un pueblo situado en el este de Francia que cuenta con apenas 348 inscritos en las listas electorales.



De acuerdo con el periódico, las papeletas de voto encontradas estaban preparadas con anticipación, pues tenían el nombre de Mbappé impreso.



(No deje de leer: Luis Díaz: así es su asombrosa casa familiar en La Guajira).



En el escrutinio oficial de Tallenay, Macron venció con un 70 %, frente al 30 % de Le Pen. En todo el país, el presidente reelecto logró el 58,55 %, ante el 41,45 % de su rival.



EFE