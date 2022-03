La presencia en el estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Madrid, de uno de los jugadores más deseados del planeta, el francés Kylian Mbappé, que según dicen cuenta los días para vestirse de blanco, es el foco de atención de un duelo estelar en el que el Real Madrid y el París Saint Germain se juegan su continuidad en la Liga de Campeones.

¿Jugará Mbappé?

Kylian Mbappé.

El Real Madrid afronta el duelo con la necesidad de remontar el 1-0 que encajó en la ida para seguir con vida en su competición favorita, con la que sueña el equipo francés, que fichó a Leo Messi para dar el salto definitivo hacia el título que más desea.



Uno de los partidos más esperados esconde numerosos atractivos más allá del morbo de ver a Mbappé ante los que todo apunta que serán sus compañeros en menos de cuatro meses. El regreso de Lionel Messi al que fue su jardín, donde dejó grandes exhibiciones al alcance de pocos. La vuelta a casa de una leyenda blanca como Sergio Ramos, alejado del césped por las lesiones. Los regresos también de Keylor Navas, Achraf o Ángel Di María. La aparición de Neymar. Son tantos los peligros que presenta el PSG que el Real Madrid prefiere centrarse en sus virtudes.



El equipo de Carlo Ancelotti pierde a dos jugadores clave y que no tienen sustituto en la plantilla, Ferland Mendy y Casemiro. Porque Marcelo ya no está para estos encuentros de altos vuelos. Y porque no hay sustituto natural para Casemiro, nadie con los automatismos de una demarcación tan especial como la de medio centro. Probó Eduardo Camavinga sin éxito y el elegido era Toni Kroos, hasta que hace seis días sufrió una lesión muscular que le hace ser duda hasta el final.



El optimismo con el que el PSG afrontaba la vuelta en el Bernabéu quedó teñido de nerviosismo cuando saltaron las alarmas por la posible lesión de Mbappé, una eventualidad que el club ha ido descartando con el paso de las horas. El equipo sabe que el delantero parisino, autor del gol de la victoria en la ida y de casi todo el peligro que creó el PSG, es una pieza clave si quiere seguir adelante en Europa y derribar a un monumento como el Real Madrid.



El golpe que en el entrenamiento le propinó Idrissa Gueye no le provocó mayores problemas y todo apunta a que será titular en el tridente ofensivo junto a Lionel Messi y Neymar.



