Mbappé habría tomado una decisión sobre su futuro

El futbolista Kylian Mbappé, según las primeras informaciones de prensa, no renovará su contrato con el PSG y podrá escuchar ofertas.

Se advierte que estará un año más con el club parisino, pero que no seguirá y cambiará de aires para el verano del 2022.



Real Madrid es el equipo que siempre ha estado interesado en el francés, pero se advierte que Al-Khelaifi seguirá empeñado en no dejarlo ir, pues lo considera no solo un activo del club, sino uno de los jugadores claves en el andamiaje.



De igual manera, se dice que el PSG no escuchará ninguna oferta por Mbappé y confía en que lo hará cambiar de opinión para que se quede.



