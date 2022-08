El París Saint-Germain continuó con su arrollador inicio de temporada y goleó 5-2 en casa al Montpellier, este sábado en la 2ª jornada de la Ligue 1, en un partido donde brilló Neymar con un doblete.

Con 6 puntos, el PSG lleva con autoridad los mandos de la clasificación y confirma su buen momento de la mano de su nuevo entrenador, Christophe Galtier, que se estrenaba como local en el banquillo del Parque de los Príncipes.



Lo más llamativo del éxito del PSG tiene que ver con que sus tres estrellas del ataque (Neymar, Messi y Mbappé) no parecen estar alineadas.



Así lo deja ver una grabación que demostraría que el astro francés, quien estuvo cerca de jugar en el Real Madrid, sería el más apartado en la tensa situación.



'El video de la discordia'

Neymar y Messi Foto: AFP

Antes del triunfo de este sábado, el equipo de la capital francesa había ganado 5-0 en la primera jornada, en Clermont-Ferrand, y 4-0 al Nantes en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), en un partido jugado en Tel Aviv.



El primer tanto de los parisinos este sábado ante el Montpellier llegó en el 39 (1-0), con un gol en contra de Falaye Sacko cuando intentaba cortar un pase de la muerte enviado por Kylian Mbappé.



Neymar dejaba el partido encarrilado antes del descanso al transformar un penal en el 43 (2-0) y el astro brasileño ampliaba la cuenta en el 51 (3-0), con un remate de cabeza.



Con su protagonismo de este sábado, Neymar se reivindica, un día después de haber quedado fuera de la lista de treinta candidatos al próximo Balón de Oro.



El argentino Lionel Messi, que como Neymar tampoco fue incluido en la lista de aspirantes al Balón de Oro, no pudo marcar en esta ocasión, después de su doblete del pasado fin de semana.



Mbappé, que arrancaba este sábado su temporada oficial tras superar unos pequeños problemas físicos, firmó su primer gol del curso en el 69 (4-1), metiendo el pie después de que un defensa rival tocara de cabeza en un centro de Neymar.



Aun así, lo que más llamó la atención fueron los choques entre las tres figuras. Antes, durante y después del partido.



Una grabación que circula por redes sociales los muestra a Neymar y Messi supuestamente evitando a Mbappé.



Otro clip deja en evidencia el malestar que hubo en la elección del cobrador del penalti durante el compromiso.

Kylian Mbappé y su enojo con Neymar por cobrar un penal en el triunfo del Paris Saint-Germain ante Montpellier; el francés quería tirarlo porque minutos antes había fallado otro, pero al final, el brasileño se negó, lo pateó y lo anotó #PSG #Mbappe #Neymar pic.twitter.com/2Q0TGekDqg — Futbol League Press (@FutboLPress_) August 15, 2022

