El internacional francés Kylian Mbappé fue galardonado como jugador del año en la gala de los Globe Soccer Awards que tuvo lugar en Dubái. En la ceremonia, mostró su ambición por hacer "historia en el fútbol", sin mirar atrás y enfocando nuevos retos con el objetivo de "seguir ganando".



"Es un gran placer estar en Dubái junto a grandes leyendas del fútbol. Agradezco a mi club por creer en mí, a mi selección por darme tanto, a mi familia por estar siempre conmigo. Es una gran motivación ganar para volver el año que viene a por premios individuales y colectivos", aseguró

Mbappé al recoger el galardón.

No reveló su futuro

Francia ganó la Liga de Naciones. Foto: EFE

Antes, en una entrevista con la que se inició la gala, el delantero francés expuso su visión sobre su carrera, sin desvelar si seguirá en el PSG, al que dejó palabras de agradecimiento, o si iniciará nuevos retos en el Real Madrid. Le restan cuatro días para ser un jugador libre para negociar su futuro, al no haber renovado el contrato que le vincula al club parisino.



"Quiero ganar y después ganar más. Si ves el mundo del fútbol, hay grandes jugadores y si te duermes, cualquiera te puede quitar el puesto. Soy un tipo afortunado que juega en un gran equipo y en una gran selección pero no miro atrás, ni lo que he ganado. Mi objetivo es seguir ganando. Quiero hacer historia en el fútbol siguiendo mi camino", manifestó.



En momentos de recibir premios individuales, Mbappé dejó palabras de agradecimiento hacia su familia. "Cuando eres un niño es muy difícil salir de casa, dejar a tus seres queridos. Me fui con 12 años y no sabía si iba a conseguir algo ni qué iba a suceder. Aún así nunca lo vi como un sacrificio porque el fútbol era mi pasión. Es un sueño y es lo que siempre digo a los jóvenes, si tienen un sueño, pon tu energía en conseguirlo. Mi familia es mi mayor fan, siempre han estado conmigo y les estoy eternamente agradecido".

En contra del Mundial cada dos años

Por último, tras mostrarse a favor del VAR si no resta tiempo de juego del partido, Mbappé se pronunció sobre la posibilidad de disputar Mundiales cada dos años.



"Es especial porque se celebra cada cuatro años y por eso se le considera la mejor competición del mundo. Si se juega cada dos años se volverá una competición normal y no debería ser así. Son muchos partidos al año. Si los aficionados quieren ver partidos de calidad, los futbolistas debemos tener un descanso", sentenció.



